شبيبة الدرباسية يتظاهرون تنديداً بحصار القوات العراقية لمخيم مخمور

خرج أهالي ناحية الدرباسية في مظاهرة حاشدة نظمتها حركة الشبيبة الثورية في الناحية للتنديد بمحاولة الجيش العراقي فرض حصار على مخيم مخمور و دعماً لمقاومة أهالي مخمور وصمودهم.

بدأت التظاهرة من أمام جامع الحاج سلطان في الناحية لتتوقف في السوق المركزي, ورفع المتظاهرون صور القائد أوجلان و أعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة و لافتات تحمل شعار "انصروا معركة الحرية".

وبعد الوقوف دقيقة صمت على أرواح الشهداء, قرئ بيان باسم حركة الشبيبة الثورية من قبل العضوة في اتحاد المرأة الشابة نور عباس, حيث جاء في نص البيان : "إن أهالي مخيم مخمور منذ ثلاثة عقود يعانون من سياسات الفاشة التركية, ولطالما كانوا شعباً وطنياً".

و أضاف البيان: "الحكومة العراقية تحاول فرض حصار خانق على قاطني مخيم مخمور بدلاً من الاستجابة لندائهم في تقديم مقومات العيش و تقديم الخدمات لهم وذلك وسط صمت دولي من قبل المنظمات الإنسانية و الحقوقية.

و أكد الشبيبة من خلال البيان دعمهم الكامل ووقوفهم إلى جانب الأهالي في مخمور ووجهوا نداء لمنظمات حقوق الإنسان للقيام بواجبهم الإنساني تجاههم.

(ج ع/سـ)

ANHA