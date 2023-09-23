شبيبة الدرباسية يتظاهرون ضد الخيانة ودعماً للكريلا

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية مساء اليوم، مظاهرة مشاعل تنديداً بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي، ودعماً لمقاومة الكريلا في جبال كردستان، بمشاركة العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية وأهالي الناحية.

انطلق المتظاهرون من أمام مركز حركة الشبيبة الثورية متجهين نحو دوار غاردينيا وسط الناحية، حاملين صور القائد عبدالله أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية، وسط ترديد شعارات تحيي مقاومة الكريلا, وشعارات "لا للخيانة".

بعد الوقوف دقيقة صمت ألقى عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية الدرباسية إسماعيل محمد كلمة، ندد فيها بخيانة الديمقراطي الكردستاني وحشد قواته في باشور كردستان لمحاربة الكريلا.

وأضاف: "خيانة PDK خيانة بحق الشعب الكردي، تسعى دولة الاحتلال التركي إلى إنهاء الوجود الكردي، والديمقراطي الكردستاني أصبح حليفها في تحقيق أهدافها".

وذكر محمد في حديثه: "إن العدو يتلقى ضربات موجعة على يد الكريلا"، كما عاهد على مواصلة المقاومة ودعم الكريلا, والسير على خطا فكر و فلسفة القائد عبدالله أوجلان حتى تحقيق النصر.

وانتهت التظاهرة بترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في وجه الخيانة والاحتلال.

(ج ع/ك)

ANHA