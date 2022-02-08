شبيبة الدرباسية يتظاهرون استنكاراً للمؤامرة بحق القائد أوجلان

تجمع اليوم العشرات من شبيبة ناحية الدرباسية التابعة لمقاطعة الحسكة، أمام مركز الشبيبة في الناحية رافعين صور القائد أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية، وانطلقوا من هناك في مظاهرة رددوا فيها الشعارات التي تستنكر المؤامرة الدولية على القائد .

بدأت التظاهرة الراجلة من أمام مركز الشبيبة لتجوب الشوارع الرئيسة للمدينة وسط رفع مشاعل النار، وترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد وتستنكر المؤامرة الدولية بحقه.

وتوقف المتظاهرون وسط السوق، وهناك ألقي بيان باسم الشبيبة قرأته عضوة اتحاد المرأة الشابة نور محمود، استنكرت فيه المؤامرة الدولية التي حيكت ضد القائد أوجلان، ونددت بهجمات الاحتلال التركي المستمرة على شمال شرق سوريا وارتكابه الجرائم بحق الأهالي.

وأكدت نور :" أنهم كشبيبة ماضون على نهج وفكر القائد أوجلان وسيناضلون بكافة الأشكال حتى نيل حرية القائد أوجلان".

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات التي تنادي بحرية القائد أوجلان.

(أ ح/ل)

ANHA