شبيبة الدرباسيّة وزركان: عام 2021 هو عام تحرير القائد أوجلان

وتجمّع اليوم، العشرات من الشبيبة الثورية من ناحيتي الدرباسيّة وزركان في ساحة الشهداء بمدينة الدرباسية، حاملين لافتات كُتب عليها "تحيا ثورة الشعوب المقاومة"، وصور القائد عبد الله أوجلان وأعلام الشبيبة الثوريّة.

وانطلقت المسيرة من ساحة الشهداء، وجابت الشّارع الرئيسي في الدرباسية، وسط ترديد الشعارات التي تحيّي مقاومة القائد ونضال المضربين عن الطعام.

وعند وصول المشاركين في المسيرة إلى ساحة الشبيبة الثورية بالناحية، وقفوا دقيقة صمت، ومن ثمّ تحدّثت العضوة نوروز حاج علي، قائلة: "تجمّعنا اليوم هنا من أجل المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان، لأنّ هذا اليوم هو يوم حرية القائد".

وأكّدت نوروز في نهاية كلمتها: "نحن الشبيبة الثورية لا نقبل الاحتلال، وسيكون عام 2021 هو عام تحرير القائد عبد الله أوجلان".

ومن ثمّ انتهت المسيرة بترديد الشّعارات التي تحيّي القائد أوجلان، وتحيّي مقاومة المضربين عن الطعام في سجون الفاشية التركيّة.

( ب ح / إ)

ANHA