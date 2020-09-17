شبيبة البيت الإيزيدي بحلب يدعمون مقاومة حفتانين

أدلى شبيبة البيت الإيزيدي في مدينة حلب ببيان إلى الرأي العام بمشاركة العشرات من شبان وشابات المجتمع الإيزيدي، وذلك أمام البيت الإيزيدي في القسم الشرقي لحي الشيخ مقصود في مدينة حلب.

وقرئ البيان من قبل العضوة في البيت الإيزيدي جيلان مستو.

وجاء في نص البيان:

"دون شك هجمات الاحتلال التركي على المناطق الكردية ليست بالجديدة، فهي تشن هجماتها منذ سنوات بهدف محو التاريخ الكردي والتغيير الديمغرافي ونشر سياسة التتريك ضمن المناطق المحتلة والإبادة العرقية للكرد من خلال اختطاف النساء وتعنيفهن وتعذيب الأطفال.

إن تركيا تهاجم جميع أنحاء كردستان، وآخرها الهجمات على حفتانين، وهي استمرار لما بدأته في شنكال والشمال السوري من غربه إلى شرقه تحت ذريعة حماية أمنها القومي، وذلك لتحقيق أهداف أجداده العثمانيين الطورانيين والاستمرار في سياستهم للقضاء على شعوب المنطقة الأصليين، ومحو تاريخهم وثقافتهم والاستيلاء عليه وتنسيبه لنفسه لبناء العثمانية الجديدة.

لكن قوات الدفاع الشعبي في حفتانين أبدت مقاومة تاريخية لإفشال المخططات التركية التي تهدف إلى القضاء على الأمل الكردي وإفشال مشروع الأمة الديمقراطية في منطقة الشرق الأوسط، والذي يعتبر الحل الأمثل والوحيد في القرن الحادي والعشرين لكافة مكونات هذه المنطقة بلغاتها وعقائدها المختلفة.

لذلك وفي ظل هذه الظروف العصية نطالب بوحدة الصف الكردي لدعم مقاومة حفتانين، وصد الاحتلال التركي ونناشد المجتمع الدولي والمنظمات الدولية والحقوقية والمنظمات الإنسانية القيام بواجبها الأخلاقي اتجاه ما يحصل في كافة المناطق من قبل الدولة التركية الفاشية.

ونحن شبيبة البيت الإيزيدي في حلب نعاهد أن نرفع وتيرة نضالنا لتحقيق النصر والحياة الحرة ضمن مجتمع حر".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحي مقاومة حفتانين.

(ح م)

ANHA