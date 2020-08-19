شبيبة عفرين: سنصعّد نضالنا ضد الفاشية التركية

في ذكرى قفزة 15 آب، أطلقت حركة الشبيبة الثورية حملة تحت شعار " سننتصر" التي دعت مكونات شمال وشرق سوريا الى تصعيد النضال ضد الفاشية التركية.

حيث يتقصد الاحتلال التركي استخدام أساليب عدة لاستغلال الفئة الشابة وتحقيق غاياته الاحتلالية في المنطقة.

وفي ذات السياق، قال الإداري في مجلس الشبيبة الثورية السورية في ناحية أحرص في مقاطعة الشهباء مظلوم حسن " هدف حملة (سننتصر) هو مساندة المقاومة ضد الاحتلال التركي الفاشي، ونحن ننضم لهذه الحملة، لأنها بدأت بالشبيبة وستحقق النصر".

وتابع مظلوم بالقول " نحن نرى يوم 15 آب يومًا مقدسًا، لذا سنستمر على خطا الشهيد عكيد للوصول إلى غايتنا".

وناشد مظلوم الشبيبة في جميع أجزاء كردستان للانضمام إلى حملة (سننتصر)، وخاصة شبيبة عفرين، وعدم نسيان مقاومة 58 يومًا ضد الاحتلال التركي".

ومن جانبه قالت نورمان يوسف: " بدأت حملة (سننتصر) للشبيبة في شمال وشرق سوريا، ونحن أهالي إقليم عفرين سندعم هذه الحملة للوقوف ضد الاحتلال التركي".

وأضافت نورمان " الاحتلال التركي يعمد احتلال أراضينا، ونحن لن نرضى بذلك، لأن الاحتلال التركي يستغل الفئة الشابة لتحقيق مصالحه وأغراضه الشخصية".

أما عن الإداري في حركة الشبيبة الثورية لمقاطعة عفرين علي عثمان فقال: " إنها لخطوة جيدة لإطلاق هذه الحملة، فنحن نبارك وندعم الحملة، ولن نخضع ولن نتأثر بالحرب الخاصة التي تتبعها الفاشية التركية على الشبيبة".

(سـ)