شبيبة عفرين: الهجمات التركيّة على الكريلا هدفها محو تاريخ الكرد

تحت شعار "شاركوا في معركة الحرية"، تجمّع اليوم، العشرات من أعضاء وعضوات حركة الشبيبة الثورية لإقليم عفرين أمام مجلس مقاطعة الشهباء بناحية احرص، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، ومشاعل النار.

وانطلقوا في مظاهرة جالت شوارع ناحية احرص، وسط ترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الكريلا في مناطق الدفاع المشروع، وتحيّي القائد عبد الله أوجلان.

ولدى وصول المتظاهرين إلى ساحة الناحية، وقفوا دقيقة صمت، ثم ألقيت كلمة من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية رشيد عفرين، قال فيها: "نتظاهر اليوم استنكاراً لهجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، فكما يرى الجميع أنّ جبال كردستان تتعرّض اليوم لهجمات شرسة من قبل الاحتلال التركيّ".

وأضاف رشيد: "نحن نعلم أنّ تلك الهجمات ليست من قبل الدولة التركية الفاشية فقط، بل من قبل جميع الدول، التي تخطط للمؤامرة على الشعب الكردي وخاصة على قوات الكريلا، فتلك الهجمات على الكريلا هي محاولة لمحو تاريخ الكرد الشامخ الذي كتب منذ آلاف السنين".

وأكّد رشيد: "نحن شبيبة القائد عبد الله أوجلان، سنظل متربّصين أمام تلك الهجمات على مناطق الدفاع المشروع، فهذه الهجمات الاحتلالية تتمدد، حيث شنّ الاحتلال التركي هجماته الشرسة على مخمور واستهدف الآلاف من المدنيين أمام صمت دولي مخزٍ".

وانتهت المظاهرة بترديد الشّعارات التي تحيّي مقاومة الكريلا.

(ل ش/إ)

ANHA