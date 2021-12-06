شبيبة عفرين يدعون لمواصلة النضال حتى إنهاء العزلة المفروضة على القائد أوجلان

تطبق الدولة التركية جميع طرق العزلة المشدّدة على القائد أوجلان منذ عام 1999.

راجع محامو القائد أوجلان محكمة التنفيذ ببورصة في 22 تشرين الثاني الفائت من أجل اللقاء بالقائد أوجلان. ولكن بعد المراجعة توضح أن هناك عقوبتين جديدتين فُرضتا على القائد أوجلان.

حول هذا الموضوع تحدث أعضاء حركة الشبيبة الثورية في إقليم عفرين واتحاد المرأة الشابة في إقليم عفرين لوكالتنا.

ذكر عضو حركة الشبيبة الثورية في إقليم عفرين عبد الرحمن خليل أن هدف الدولة التركية من فرض العزلة على القائد أوجلان هو كسر قوة ومقاومة الشعب الكردي. وتريد إبادة الشعب الكردي من خلال هذه السياسة القذرة.

وأشار عبد الرحمن خليل إلى فكر وفلسفة القائد أوجلان وتابع: "تفرض الدولة التركية العزلة على القائد أوجلان بجميع الطرق لأنها تخاف من صدق فكر القائد أوجلان".

واختتم عبد الرحمن حديثه قائلاً: "سنكسر العزلة المفروضة على القائد أوجلان بروح حركة الشبيبة الثورية ولن تستطيع الدولة التركية كسر قوة مقاومة شباب عفرين".

كما أشارت عضوة اتحاد المرأة الشابة في إقليم عفرين ريم دادا إلى حملة حرب الحرية وقالت: "هدفنا الرئيس من حملة ’ انضموا لحرب الحرية‘هو كسر العزلة وتحرير القائد أوجلان".

وذكرت ريم دادا أن هدف العدو من تشديد العزلة على القائد أوجلان هو إبعاد الشباب عن القائد أوجلان لأنه يقوي الشباب ويوليهم الأهمية وتابعت: "ونحن أيضاً أطلقنا حملة حرب الحرية من أجل تبني مطالب وحرية القائد أوجلان وكسر العزلة".

وأشارت ريم إلى أن الهدف الثاني من حملة حرب الحرية هو تحرير جميع الشباب لأنهم يشكلون القوة الديناميكية للمجتمع.

وفي ختام حديثها دعت ريم جميع الشباب إلى الانضمام لحملة حرب الحرية وأن يدعموها وأن يصعدوا مستوى النضال ويكسروا العزلة ويحققوا حرية القائد أوجلان.

كما ندّد عضو حركة الشبيبة الثورية في إقليم عفرين رشيد سليمان بالعزلة المفروضة على القائد أوجلان وأشار إلى أن الدول المهيمنة والرأسمالية تشدّد العزلة على القائد أوجلان والشعب الكردي كلّما هُزم احتلالهم في جبال كردستان.

وذكر سليمان أن العزلة المفروضة على القائد أوجلان ستُكسر، وتابع: " العزلة سوف تُكسر خلال فترةٍ قريبة بسبب انتشار إيديولوجية القائد أوجلان في جميع أنحاء العالم وبسبب مقاومة المرحلة الثانية من حملة حان وقت الحرية على مستوى العالم".

وفي الختام دعا سليمان جميع الشباب الكرد وقال: "دعوتنا لجميع الشباب الكرد هي الانضمام إلى حملة حرب الحرية لأن حرية القائد أوجلان هي حرية جميع الشعوب المضطهدة".

(س ر)

ANHA