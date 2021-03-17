شبيبة عفرين وديريك يطالبون بالكشف عن الوضع الصحّي للقائد أوجلان

وتجمّع مساء اليوم، العشرات من حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة بديرك في دوار الشهداء وسط مدينة ديرك، وانطلقوا في تظاهرة، رافعين خلالها مشاعل النار وصور القائد وأعلام الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة، مرددين شعارات تحيي مقاومة القائد في إيمرالي.

وعند وصول المتظاهرين إلى مركز الشهيد باور للشبيبة وقفوا دقيقة صمت، ثمّ ألقى الإداري في حركة الشبيبة الثورية محمد حسين بياناً جاء في نصّه ما يلي:

"نحن الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة نستنكر العزلة التي فرضتها الدولة التركية على القائد عبد الله أوجلان، ونخصّ بالذكر بأنّه في الآونة الأخيرة ظهرت ألاعيب الدولة التركية بحق القائد عبد الله أوجلان، إلّا أنّ ألاعيبهم لن تتحقق".

وتابع البيان: "إنّ مقاومة السجون أثبتت للعالم أنّ الصمود والمقاومة هما مبدأ وفلسفة القائد، لذا نحن الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة نعاهد القائد عبد الله أوجلان بأنّنا لن نقف مكتوفي الأيدي حيال ممارسات الفاشية التركية".

الشهباء

وتجمّع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية والمرأة الشابة لإقليم عفرين، حاملين صور القائد عبد الله أوجلان، ومشاعل النار، ولافتة كتب عليها "حرية القائد آبو هي من حريتنا.. سنحمي حريتنا". وانطلقوا في مظاهرة وسط ترديد شعارات تنادي بحرية القائد عبد الله أوجلان، وتستنكر ممارسات المجرم أردوغان، جابت التظاهرة الشارع الرئيس لناحية فافين بمقاطعة الشهباء.

وعند وصول المتظاهرين إلى ساحة مدرسة السواقة الواقعة في ناحية فافين، وقفوا دقيقة صمت، ثمّ أشعلوا النار على شكل كلمة (APO)، وتجمّعوا حولها بالمشاعل، تلاها إلقاء كلمة من قبل الإداري في هيئة الشباب والرياضة محمد الويس، قال فيها: "القائد آبو يمثّل كل القيم والمعايير والمقاييس الإنسانية، واستهداف القائد عبد الله أوجلان هو استهداف قوّة المجتمعات، فالقائد خطّ أحمر بالنسبة للشبيبة الثورية يصعب تجاوزه".

وانتهت التظاهرة بتردد الشعارات التي تحيّي القائد.

(كروب/ إ)

ANHA