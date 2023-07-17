شبيبة عفرين والشهباء يتظاهرون تنديداً بالعزلة

وتجمع المئات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية لمقاطعة عفرين والشهباء على الطريق الواصل بين ناحية فافين ومخيم برخدان في مقاطعة الشهباء، للمشاركة في تظاهرة للتنديد بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

وحمل المتظاهرون صور القائد عبد الله أوجلان وأعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة.

وانطلقت التظاهرة باتجاه مخيم برخدان بترديد شعارات تحيي مقاومة القائد عبد الله أوجلان في سجن ايمرالي وهتافات تندد بالعزلة.

ومع وصول التظاهرة إلى مخيم برخدان، وقف المتظاهرون دقيقة صمت، تلتها كلمة الإدارية في حركة الشبيبة الثورية السورية لمقاطعة عفرين والشهباء زلال عبدو التي نددت بالعزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان ورسائل التهديد التي بعثت له "إننا كشبيبة القائد آبو ندين ونستنكر العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان كما نشجب الصمت الدولي حيال التهديد بالقتل الذي تلقاه قائدنا".

كما استنكرت زلال عبدو الصمت الدولي حيال العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان "على الجهات المعنية بحقوق الإنسان والذين يتحدثون عن الإنسانية القيام بواجبهم تجاه قائدنا الذي كرس حياته لخلاص الشعوب المضطهدة ".

وأكدت زلال عبدو في ختام حديثها بأنهم "كشبيبة ثورية للقائد عبد الله أوجلان سينظمون الفعاليات ويخرجون إلى الشوارع وينددون بالعزلة حتى تحرير القائد جسدياً".

(كروب/ك)

ANHA