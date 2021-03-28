شبيبة عفرين تحيي ذكرى استشهاد المناضل معصوم قرقماز

وتجمّع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم عفرين على الطريق الواصل بين بلدة بابنس وناحية فافين بمقاطعة الشهباء، حاملين أعلام حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة وصور القائد عبد الله أوجلان ومشاعل النار.

وانطلقوا في مسيرة، مرددين شعارات تحيّي مقاومة السجون وأهالي عفرين وقوات الدفاع الشعبي في جبال كردستان، حيث جابت المسيرة أحياء ناحية فافين.

وعند وصول المسيرة إلى ساحة مدرسة السواقة الواقعة في ناحية فافين، وقف المشاركون دقيقة صمت، تلاها قراءة بيان من قبل العضوة في حركة الشبيبة الثورية السورية لإقليم عفرين ورسيل عبد الحميد.

البيان استذكر في بدايته المقاومة البطولية التي سطّرها الشهيد عكيد في وجه المحتل التركي في سجن آمد، الذي جعل من جسده شعلة تنير درب الحرية.

وأكّد البيان في ختامه على استمرار الشبيبة الثورية وعموم الشعب بالسير على خطا الشهيد عكيد وعموم شهداء الحرية حتّى تحقيق مراده.

ثمّ انتهت المسيرة بترديد الشعارات التي تمجّد الشهادة والشهداء.

(إ)

ANHA