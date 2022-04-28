شبيبة عامودا يحيون مقاومة الكريلا

بدأت المسيرة التي شارك فيها الأهالي بسياراتهم من ساحة المرأة الحرة في ناحية عامودا وسط رفع أعلام حزب العمال الكردستاني وجابت المسيرة شوارع الناحية.

توقفت بعدها المسيرة أمام مركز حركة الشبيبة الثورية في عامودا. ومن أمام مركزهم حيا الشبيبة مقاومة قوات الكريلا ووحدات المرأة الحرة – ستار أمام هجمات دولة الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي الكردستاني على باشور كردستان مرددين شعار "تموت الخيانة" وسط عقد حلقات الدبكة.

تحدث بعدها عضو حركة الشبيبة الثورية السورية جودي زاغروس وأوضح بأنهم يدعمون نداء حملة النفير العام، وقال:" إذا استمرت الحرب بهذا الشكل وطُلب منا سنتوجه إلى الجبال الحرة".

وانتهت الفعالية بترديد شعار " تحيا مقاومة الكريلا".

(ل)

ANHA