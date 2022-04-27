شبيبة عامودا يعلنون انضمامهم إلى النفير العام

ونظمت حركة الشبيبة الثورية السورية، اليوم، محاضرة لتسليط الضوء على نضال ومقاومة مقاتلات ومقاتلي الكريلا ضد هجمات الإبادة للاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني، وذلك في مركز الثقافة والفن في ناحية عامودا التابعة لمقاطعة قامشلو.

شارك فيها العشرات من عضوات مؤتمر ستار، وأعضاء حزب الاتحاد الديمقراطي والمؤسسات المدنية في الناحية.

زينت قاعة المحاضرة، بأعلام حزب العمال الكردستاني، حركة الشبيبة الثورية السورية، إلى جانب صور القائد عبد الله أوجلان.

المحاضرة بدأت بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الرئيسة المشتركة لمجلس ناحية عامودا، ميديا سعدو، والتي استنكرت هجمات الإبادة للاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني على مناطق الدفاع المشروع في جنوب كردستان.

هذا ويشن جيش الاحتلال التركي بالمشاركة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، هجمات إبادة واسعة على مناطق الدفاع المشروع بباشور (جنوب كردستان) منذ الـ 17 من شهر نيسان الجاري.

وفي كلمتها أكدت ميديا على مواصلة دعمهم لمقاومة الكريلا في جبال كردستان، وقالت: "هذه الهجمات تهدف إلى إبادة الكرد بشكل عام"، مناشدة عموم شعوب كردستان والعالم الوقوف أمام الهجمات الاحتلالية التركية على أرض كردستان.

كما جددت العهد بانتهاج "خطا شهدائنا، والوقوف أمام جميع السياسات والمخططات المعادية".

من جانبه أكد عضو حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية عامودا، جودي زاغروس، على مواصلة فعالياتهم المنددة بهجمات الإبادة، والداعمة لمقاومة الكريلا، قائلاً: "سنواصل نضالنا على خطا مقاومة الكريلا في وجه جميع مخططات وهجمات الاحتلال التركي".

زاغروس أعلن انضمامهم إلى النفير العام بوجه هجمات الإبادة، ودعا جميع شعوب المنطقة للوقوف أمام هذه الهجمات وخيانة الديمقراطي الكردستاني.

بعدها عُرِضَ سنفزيون عن المقاومة التاريخية لمقاتلات ومقاتلي حركة حرية كردستان ضد هجمات الاحتلال التركي على أرض كردستان.

(كروب/ س ر)

ANHA