شبيبة (PYD)  في الحسكة يؤكدون على تنظيم أنفسهم والجاهزية التامة في كافة المراحل

نظم، اليوم، شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في مدينة الحسكة، اجتماعاً في المدينة، بهدف شرح آخر التطورات والمستجدات السياسية على الساحة السورية وكردستان.

وحضر الاجتماع، الذي عقد في قاعة حزب الاتحاد الديمقراطي بمدينة الحسكة، العشرات من أعضاء شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي من كافة المكونات في المدينة وعضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل.

الاجتماع بدأ بالوقوف دقيقة صمت، من ثم تحدث عضو هيئة الرئاسة المشتركة لحزب الاتحاد الديمقراطي، آلدار خليل، حول مجمل المستجدات في المنطقة، خليل تطرق إلى سياسة حكومة دمشق وفرض الحصار الخانق على حيي الشيخ المقصود والأشرفية، وبناء حكومة الكاظمي الجدار الإسمنتي الفاصل بين قضاء شنكال وروج آفا، وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركية في تنفيذ مخططاتها الاحتلالية حول شن هجمة أخرى على أجزاء كردستان.

كما تطرق آلدار خليل، إلى أهمية دور الشبيبة الريادي في تنظيم المجتمع، وأشار إلى أن الشبيبة لها دور هام على كافة الأصعدة وتعد قوة ديناميكية للمجتمع، وتمثل النظام الديمقراطي المستقبلي.

وأضاف: "من دون الشبيبة لن تنجح الثورة ولن يتطور المجتمع، وهدف القوى المعادية لمشروعنا الديمقراطي هو إبعاد الشبيبة عن روح وواقع الثورة، وذلك عن طريق الحروب الخاصة التي تستهدف فيها الشبيبة بشكل مباشر".

وتابع خليل حديثه:" تقوم القوى المعادية بنشر المخدرات بين الشبيبة بهدف تفكيكهم، واستغلالهم لدفع الشبيبة لزاوية معينة وحصر أفكارهم، وعن طريق تشجيعهم على الهجرة وإبعادهم عن موطنهم الأصلي، أو تجنيدهم في صفوف المرتزقة وإغرائهم بالمال من أجل تحقيق مصالحهم ".

وحول بناء حكومة الكاظمي الجدار الإسمنتي الفاصل بين قضاء شنكال وروج آفا، وتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في تنفيذ مخططات وسياسات الاحتلال التركي لشن هجمة جديدة على أجزاء كردستان، قال آلدار خليل في نهاية حديثه: " على الشبيبة أن ينظموا أنفسهم أكثر لإفشال كافة المخططات الاحتلالية على مناطقنا".

وانتهى الاجتماع بتأكيد الشبيبة على تنظيم أنفسهم بين المجتمع، كما أكدوا أيضاً على الجاهزية التامة وفق متطلبات المرحلة، لإفشال المخططات الاحتلالية التي تطال المنطقة.

(ك)

ANHA