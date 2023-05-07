شبكة إعلامية: سوريا تعود بشروط إلى الجامعة العربية

بعد غياب طال سنوات، عادت سوريا إلى الجامعة العربية، في اجتماع استثنائي عقده مجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، في القاهرة اليوم الأحد.

وحسب شبكة العربية، فإن الوزراء اتفقوا خلال اجتماع تشاوري مغلق على "عودة مشروطة" لسوريا إلى جامعة الدول العربية، بعد غياب أو حظر استمر نحو 12 سنة.

كما أوضح الاجتماع أن مشروع القرار الذي سيصدر رسمياً لاحقاً، نص على استئناف مشاركة الوفود السورية باجتماعات الجامعة اعتباراً من اليوم 7 أيار.

وكان جمال رشدي، المتحدث باسم الجامعة أفاد أمس، بأن وزراء الخارجية سيتخذون قراراً بشأن رفع تعليق عضوية دمشق.

كما قال إن الاجتماع سيبحث نتائج الاجتماعات الوزارية العربية المصغرة التي عقدت في السعودية والأردن لعودة سوريا، ودعوتها إلى القمة العربية المقبلة في الرياض، وفق ما نقلت وكالة أنباء العالم العربي.

إلى ذلك أشار إلى أنه "لن يكون هناك تصويت حول قضية العودة هذه، حيث إن القرارات في الجامعة تتخذ بالتوافق".

يذكر أن الجامعة العربية كانت علّقت عضوية دمشق في تشرين الثاني 2011، وفرضت عقوبات سياسية واقتصادية عليها آنذاك، إثر تفجر العنف في البلاد.

(د ع)