شبكة الكهرباء في العراق تتعرض لهجمات جديدة

وأعلنت وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، تعرض خط قدس - نصر 132 KV الذي يغذي مشروع ماء الكرخ إلى عمل تخريبي جديد بهدف قطع مياه الشرب عن المواطنين.

وذكرت الوزارة في بيان صحفي: "يستمر العنف المسلح في التأثير سلباً على البنى التحتية والمدنية لقطاع الكهرباء وتعريضها لخسائر كبيرة في المورد الحيوي بحرمان المواطنين من الطاقة وعزل المناطق والمحافظات بعضها عن بعض من خلال تفجير أبراج وخطوط نقل الطاقة"، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء العراقية (واع).

وأضافت، أن "خط قدس - نصر 132 KV 1+2 تعرض إلى حادث إرهابي تسبب بتفجير البرج رقم 21 من محطة نصر بعبوات ناسفة في الساعة 10:20 من ليلة أمس في منطقة الطارمية قرية زملة حمدي، وعلى الفور توجهت ملاكاتنا الهندسية والفنية لتأهيل وصيانة الخط بغية إعادته إلى العمل بأسرع وقت ممكن".

ويأتي هجوم الجديد ليضاف إلى هجمات عدة سابقة. فقد أعلن المتحدث باسم العمليات المشتركة، تحسين الخفاجي، مساء أمس أن "جماعات إرهابية استهدفت نحو 45 برجاً للطاقة حتى يوم أمس الأحد".

وتبلغ الطاقة الإنتاجية من الطاقة بحسب وثائق رسمية من قبل وزارة الكهرباء، نحو 18 ألف ميجاوات، فيما تبلغ احتياجات البلاد أكثر من 28 ألف ميجاوات.

وتترافق تلك الهجمات مع أزمة كهرباء مزمنة في البلاد منذ سنوات تتجدد كل صيف، مع ارتفاع درجات الحرارة، وارتفاع كميات الاستهلاك أيضاً مقابل الإنتاج. وتفاقمت الأزمة مع وقف إيران قبل أكثر من أسبوع، إمدادها للبلاد، بسبب ديون سابقة مترتبة.

(د ع)