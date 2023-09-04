شباب وشابات تل تمر ينددون بتواطؤ الديمقراطي مع الاحتلال

نظمت حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل تمر اليوم، مظاهرة للتنديد بتعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي في هجماته على مناطق الدفاع مديا.

وتجمّع العشرات من الشبيبة أمام مركز مجلس عوائل الشهداء في ناحية تل تمر بمشاركة أعضاء المؤسسات المدنية والأحزاب السياسية، رافعين صور القائد عبد الله أوجلان ويافطات كتب عليها "الاتفاق مع الاحتلال التركي معاداة لكل الشعوب"، "لا للاحتلال التركي"، "تسقط الخيانة".

وجابت المظاهرة الشوارع الرئيسة في الناحية، وسط هتافات "لا لخيانة البرزاني"، "تسقط الخيانة".

وعند وصولها إلى نهاية حي الشهيد آزاد، تحوّلت إلى تجمّع جماهيري، ثم أدلي ببيان، قرئ من قبل الإداري في حركة الشبيبة الثورية السورية في ناحية تل تمر هاشم عبد القادر.

ندد البيان باستمرار تعاون الديمقراطي الكردستاني مع الاحتلال التركي: "إنهم يقومون بتضييق الخناق على رفاقنا المناضلين في جبال كردستان، محاولين وضعهم في الحصار لإرضاء الفاشية التركية، ويقومون بالتنسيق مع الميت التركي وإعطاء الإحداثيات ضد المناضلين في الجبال".

وأدان: "الاتفاقات التي تحاك في غرف الاستخبارات الإيرانية والتركية والسورية، التي تعمل على بث الفتن والكراهية بين مكونات المنطقة".

وأكد البيان: "نقف صفاً واحداً ضد كافة أشكال الخيانة والاحتلال، ونناشد كافة الحركات الشبابية في أجزاء كردستان الأربعة تصعيد النضال حتى تحرير كردستان".

وانتهت المظاهرة بتعالي الهتافات "لا للخيانة، تسقط خيانة الديمقراطي".

(ع ا/م ح)

ANHA