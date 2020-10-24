شباب حزب سوريّا المستقبل ينتخبون مجلسهم خلال الكونفرانس التّأسيسيّ بإقليم الفرات

وعقد الكونفرانس الذي نظّمه حزب سوريا المستقبل فرع إقليم الفرات في ناحية صرين التابعة لمقاطعة كوباني بمشاركة 250 عضواً من النواحي والبلدات التابعة لمقاطعات إقليم الفرات.

وبدأ الكونفرانس الذي انعقد تحت شعار "بنضال وحدة الشعوب، لأجل سوريّا حرّة، حتماً سننتصر"، بالوقوف دقيقة صمت، تلاها عدّة كلمات كلّ من إبراهيم الجمعة باسم المكتب العام للحزب، وكلمة رئيس الحزب بإقليم الفرات إسماعيل الخالد وآهين علوش باسم عوائل الشهداء، وهزّاع محمد باسم الإدارة الذاتية، وعادل فراشين باسم شباب سوريا المستقبل.

وهنّأت الكلمات بمجملها انعقاد الكونفرانس، متمنّين لهم النجاح والتوفيق في تنظيمهم السياسي الجديد.

وبيّنت الكلمات بأنّ الوعي والتنظيم هو السبيل الأمثل للرقي بالأمم والمجتمعات، داعين إلى "تنظيم الشبيبة في مناطق شمال وشرق سوريا والعمل السياسي الجاد للوقوف بوجه مؤامرات ومخطّطات المحتل المتربّص بمناطقنا".

وصادق المشاركون بعدها على النظام الداخلي لمجلس شباب سوريا المستقبل بعد أن قُرئت مواده وبنوده، والذي يتضمّن بمجمله التعريف بالمجلس ومهام وهيكلية المجلس وكيفية الانتساب.

ومن ثمّ جرت انتخابات لاختيار أعضاء يمثّلون مجلس شباب حزب سوريا المستقبل لإقليم الفرات، حيث انتخب 15 عضواً للمجلس، حيث سيشارك هؤلاء المنتخبون في انتخابات المؤتمر العام للحزب الذي سيعقد على مستوى مناطق شمال وشرق سوريا.

(ك)

ANHA