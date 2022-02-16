شباب حزب سوريا المستقبل في منبج: مطالب أهل السويداء محقة

وقرأ البيان الرئيس المشترك لمجلس شباب حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها، عدنان خليفة، بحضور أعضاء المجلس وحركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في منبج، وذلك أمام مبنى الحزب وسط المدينة.

وقال المجلس في بيانه: "لقد أثبت الحراك الشعبي الذي انطلق في مدينة السويداء أن حل الأزمة السورية عبر العسكرة والسلاح والقتل لم يجدِ نفعاً طيلة هذه السنوات، وأن الحل يكمن في حوار سوري – سوري".

وأضاف "نحن مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في منبج وريفها نرى أن مطالب أهلنا في السويداء بإقامة دولة مدنية تضمن حقوق جميع المكونات والأديان هي مطالب محقة، وهي تتوافق مع مشروع الأمة الديمقراطية وفق مفهوم أخوة الشعوب والعيش المشترك المطبق في شمال وشرق سوريا".

وأكد المجلس "أننا شباب حزب سوريا المستقبل نعلن دعمنا ومساندتنا وتضامننا الكامل لهذا الحراك الشعبي مع أهلنا في مدينة السويداء في مطالبهم المحقة".

ودعا في الختام إلى "حوار سوري - سوري لحل الأزمة السورية وبناء سوريا مدنية ديمقراطية تعددية لا مركزية".

(أ ق/ج)

ANHA