شباب الرّقّة احتفلوا بذكرى تأسيس الإدارة الذّاتيّة

وبدأت الاحتفالية التي نظّمت في صالة التاج وسط المدنية بالوقف دقيقة صمت، تلاها كلمة باسم مجلس الشبيبة في مجلس سوريا الديمقراطية ألقاها الإداري عادل فراشين، وقال فيها: "نحتفل اليوم مع أهالينا في مدينة الرقة بذكرى تأسيس الإدارة الذاتية التي كانت الشجرة المثمرة في عموم الجغرافيا السورية".

وأضاف: "اليوم نحن بشمال شرق سوريا نعتبر نموذجاً للحرية والسلام في عموم الجغرافيا السورية التّوّاقة إلى الحرية والعيش الكريم، بعيداً عن الأنظمة الديكتاتورية وعلى رأسها حزب البعث الذي كان له الدور الكبير في تفاقم الأزمة السورية من خلال فكره الدوغمائيّ المتحجّر".

كما ألقت الإدارية في مكتب المرأة في مجلس سوريا الديمقراطية زوية الناصر كلمة نوّهت فيها إلى دور الفئة الشابة في تعزيز وترسيخ الإدارة الذاتية، وقالت إنّ الإدارة الذاتية : "كانت هي السبّاقة في بناء سوريا ديمقراطية تعدّدية لا مركزية، وهي مستمرّة بوتيرتها العالية بتحقيق المستحيل من خلال مؤسّساتها الموجود على الأرض".

الإداري في مؤسسة عوائل الشهداء في شمال وشرق سوريا محمد حسان هنّأ في كلمة ألقاها في الاحتفالية جميع أهالي مناطق شمال وشرق سوريا، كما أشار إلى التضحيات التي قدّمها الشهداء في سبيل نيل الحرية والكرامة.

كلمة قوّات سوريا الديمقراطية ألقاها القيادي صالح البوس والذي توجّه بداية بالعزاء لذوي الشهداء، وأشاد بمقاومة قوّات سوريا الديمقراطية في حماية مكتسبات الإدارة الذاتية.

(ع خ/ك)

ANHA