وقبل أيام شهدت عدة مناطق خاضعة للاحتلال التركي مظاهرات عارمة طالبت برحيل المحتلين عن الأراضي السورية. ردد المتظاهرون شعار " سوريا حرة حرة.. التركي يطلع برا".

واستخدم جيش الاحتلال التركي الرصاص الحي ضد المتظاهرين وقتلت عدد منهم كما أوقعت إصابات في صفوفهم.

وعبر بيان عبّر مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في منبج عن تضامنه مع مطالب المتظاهرين بخروج الاحتلال التركي من سوريا.

قرأت البيان عضوة مجلس شباب حزب سوريا المستقبل في منبج، أمينة عثمان، بحضور أعضاء مجلس الشباب في الحزب، وذلك أمام مبنى مجلس الحزب وسط المدينة.

وجاء في نص البيان ما يلي:

لقد أثبتت الأحداث الأخيرة في المناطق التي تسيطر عليها دولة الاحتلال التركي ومرتزقته أن لا أحد من الشعب السوري يقبل الاحتلال، حيث خرجت في الأيام القليلة الماضية مظاهرات واحتجاجات شعبية ضد سياسات الاحتلال التركي ومرتزقته في جميع المناطق المحتلة ضد السياسات التي تمارس عليهم من تغيير ديمغرافي وتغيير لهوية المنطقة، ومطالبين بخروج الاحتلال من الأراضي السورية.

وأضاف البيان: إننا شباب حزب سوريا المستقبل نتضامن مع متطلبات الأهالي في المناطق المحتلة، وهي خروج الاحتلال من هذه المناطق، كما ندعو المجتمع الدولي ومنظمات حقوق الإنسان إلى الوقوف ضد سياسات الاحتلال التركي ومرتزقته في المناطق المحتلة.

وذكر البيان أيضاً أن هناك انتهاكات من قبل الاحتلال التركي "وإهانة للسوريين في الداخل التركي ومعاملتهم أسوأ المعاملات مثل ما فعلوا بالمرأة السورية المسنة التي تعرضت للضرب والإهانة أمام مرأى العالم أجمع، لذلك نحن في مجلس شباب حزب سوريا المستقبل ندين هذه الاعتداءات بحق السوريين".

وأنهى مجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل بيانها بالقول: "كلنا على يقين بأن أطماع الاحتلال التركي في المناطق السورية هي لطمس ثقافات المجتمع الموجودة وتغيير ديمغرافيتها، كما أن الحل في سوريا لا يكمن إلا في تطبيق مشروع الأمة الديمقراطية والإدارة الذاتية، ونطلب من جميع الشعب السوري الوقوف في وجه أطماع الاحتلال التركي ومرتزقته في سوريا.

(أ ق/ك)

ANHA