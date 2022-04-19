شعوب شمال وشرق سوريا: لن نلتزم الصمت حيال العمالة والخيانة

تنديداً بهجوم الإبادة المشترك الذي يشنه الاحتلال التركي بالتعاون مع الحزب الديمقراطي على مناطق الدفاع المشروع في باشور، ضد قوات الكريلا، نظم أهالي ومؤسسات شمال وشرق سوريا، سلسلة فعاليات مختلفة، دعماً لمقاومة الكريلا.

قامشلو

في السياق، أصدر المؤتمر الإسلامي الديمقراطي في شمال وشرق سوريا، بياناً، قرأته الرئيسة المشتركة لجمعية السلام الإنسانية، زينب حاجي، وذلك في ساحة أكاديمية المؤتمر الإسلامي الديمقراطي في مدينة قامشلو.

ورأى البيان: "مع اشتداد الصراعات بين قوى الهيمنة في العالم على فرض السيطرة وبسط النفوذ، خصوصاً في الشرق الأوسط، نرى أن بعض القوى الإقليمية في المنطقة تستغل الأوضاع العالمية لتنفيذ مخططاتها والإمعان في قهر الشعوب وسلب المزيد مما تبقى لها من حقوق إنسانية، وضرب جميع الكيانات التي تنادي بالحرية والمساواة ونيل الحقوق المشروعة والتنكيل بهم تحت نير الظلم والاستبداد".

معتبراً الهجمات التي تشنها الحكومة التركية الفاشية المتسترة تحت عباءة الإسلام على مناطق الدفاع المشروع في باشور كردستان تدخل سافر بحق الشعب الكردي وقوات الدفاع الشعبي التي تحمي باشور من التدخلات الخارجية.

وربط المؤتمر الإسلامي الديمقراطي هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، بهجمات الجيش العراقي على قضاء شنكال وبناء جدار عازل بين روج آفا وشنكال، بالإضافة إلى استهداف المعابد الدينية والجوامع في شمال وشرق سوريا، وحالة الحصار المفروضة على حيي الشيخ مقصود والأشرفية من قبل حكومة دمشق، ببعضها، وقال: "هذه الهجمات غير منفصلة عن بعضها البعض، فهي تأتي في نفس التوقيت، مما يعني أن هناك ضوء أخضر من قوى الهيمنة على هذه الهجمات بهدف القضاء على الشعب الكردي".

وطالب جميع علماء الدين إلى تبني مواقف مشرفة، كما دعا المجتمع الدولي إلى اتخاذ موقف جاد وصارم من هذه الانتهاكات الصارخة لجميع الأعراف والمواثيق الدولية.

وحث البيان في ختامه القوى الكردية على الابتعاد عن هذه الحرب التي تعتبر معركة الوجود واللاوجود، وأن لا تكون عوناً للأعداء ضد أخوتهم الكرد باتخاذ موقف واضح وصريح من هذه الهجمات.

ديرك

أدلى مجلس ناحية ديرك في مقاطعة قامشلو في شمال وشرق سوريا، اليوم، ببيان إلى الرأي العام.

بعد الوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، قرئ البيان أمام مجلس الناحية وسط ديرك، من قبل الرئيس المشترك للمجلس، محمد عبد الرحيم.

وقال البيان: "إن الدولة التركية تحاول الاستفادة من حالة عدم الاستقرار العالمي سعياً منها للقضاء على مكتسبات الشعب الكردستاني وطليعته الثورية، عبر الضغط على خاصرة العالم العربي وإيران لتحقيق طموحها الطوراني في التمدد".

مضيفاً "تقوم الدولة التركية الغازية بتجنيد مرتزقتها المحليين وبالتنسيق التام مع الحزب الديمقراطي الكردستاني وحكومة الكاظمي ونظام دمشق للبدء بمرحلة اجتياحات واحتلال جديد لكامل المنطقة في جنوب كردستان وشمال وشرق سوريا وسط انشغال العالم بملفات سياسية واقتصادية ساخنة تعصف بالعالم".

واستنكر البيان مشاركة الحزب الديمقراطي الكردستاني في الهجمات، وأضاف "إن تعاون الحزب الديمقراطي الكردستاني مع دولة الاحتلال التركي هي خيانة أخرى مضافة إلى سلسلة خيانات الديمقراطي الكردستاني تجاه الشعب الكردستاني في الأجزاء الكردستانية الأربعة".

في ختامه ناشد البيان جميع الشعوب تصعيد النضال والوقوف أمام سياسات الإبادة التي تستهدف جميع الشعوب والحركة الثورية. وشدد على أن "شعوب شمال وشرق سوريا لن تلتزم الصمت حيال العمالة والخيانة".

منبج

في السياق نفسه أدلت الإدارة المدنية الديمقراطية في منبج وريفها، ببيان، قرأته الرئيسة المشتركة للمجلس التشريعي، سهام حمو، بحضور أعضاء المؤسسات المدنية الديمقراطية، وذلك أمام مبنى الإدارة المدنية الديمقراطية وسط المدينة.

وقال البيان: "عجلة الأيام تدور والشهور والسنين تمضي ومشروعنا مشروع الأمة الديمقراطية يتجذر وشجرته تنمو وتكبر، وكلما سرنا خطوة إلى الأمام ووضعنا حجرة لو الأخرى في بنائه نجد أنه أعدائنا يزداد حقدهم ويكبر غلهم لأنهم يعلمون أن ذلك يهدد مصلحتهم ويقف عثرة في وجه أطماعهم".

مشيراً إلى أن حكومة أردوغان تسع لضرب الازدهار في شمال وشرق سوريا وتقف في وجه كل تقدم تحرزه الإدارة الذاتية من خلال هجماتها المستمرة على أرض وشعوب المنطقة.

وأعرب البيان عن رفضه القاطع "لكل اعتداء على أي شبر من أراضينا وسندافع عنها وعن ترابها ولن نبخل بدمائنا في سبيل ذلك، وثقتنا كبيرة بقواتنا العسكرية بوقوف الشعوب خلقها صفاً واحداً لقطع يد كل غاز ومعتد يرين النيل من حريتنا وما حققناه من أمن وأمان".

الطبقة

كما أدلت حركة الشبيبة الثورية السورية واتحاد المرأة الشابة في الطبقة، ببيان قرأه عضو الحركة، محمد مسلم، من أمام مركز الحركة، بحضور أعضاء ومجلس الشباب في حزب سوريا المستقبل.

جاء في مستهل البيان: "لا يزال العالم صامتاً اتجاه الهجمات المستمرة التي تحصل على مناطق الدفع المشروع من قبل الاحتلال التركي بمساندة وتواطؤ من الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يثبت خيانته لشعبه وأرضه في كل مرة"

وأعلنت الحركة في بيان عن تضامنها مع الكريلا ومساندتهم في مواجهة الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني مؤكداً "ستبقى دائماً داعمين لقوات الكريلا في السلم والحرب وفي جميع الظروف حتى نيل الحرية والقضاء على من يحاول المساس بشعبنا وبأرضنا".

كوباني

أيضاً أُدلى شبيبة حزب الاتحاد الديمقراطي في إقليم الفرات ببيان، من أمام مركز الحزب في كوباني. قرأه الرئيس المشترك لشبيبة الحزب في كوباني، محمد محمد، باللغة الكردية.

وقال البيان: "دولة الاحتلال التركي وعائلة البرزاني يهاجما جبال كردستان مرةً أخرى، بهدف كسر إرادة الشعب الكردي، ولكن على كلاهما أن يعلما جيداً إنهم لن يستطيعوا كسر إرادة قوات الكريلا وشعبنا".

مؤكداً أن قوات الكريلا ومنذ 50 عاماً تحارب وتقاوم أمام الاحتلال والخيانة، ولن تتراجع خطوة واحدة إلى الوراء.

لافتاً إلى أن خيانة الديمقراطي الكردستاني هذه ليست الأولى، بل منذ تأسيسه وهو يحارب الشعب الكردي ويحاول إمحاء تاريخهم أيضاً، ويدّعي بأنه يعمل من أجل الكرد.

عين عيسى

وأدلى مجلس عوائل الشهداء بمقاطعة كري سبي، ببيان، قرئ من قبل المتحدثة باسم المجلس فيدان مصطفى، بحضور العشرات من أعضاء مؤسسات مقاطعة كري سبي وناحية عين عيسى.

واستنكر المجلس هجمات الاحتلال التركي على مناطق الدفاع المشروع، كما لفت إلى المخططات التي تطبقها حكومة هولير في باشور والتي تعيد للأذهان اتفاقيات التقسيم كـ "سايكس بيكو"، وذلك لتمزيق وحدة الشعب الكردي والقضاء نهائياً على مقاومته.

ودعا البيان إلى إعلان النفير العام والخروج للساحات للتنديد بهجمات الدولة التركية والاصطفاف مع مقاومة الكريلا.

وشدد على ضرورة أن تتحمل القوى السياسية الكردستانية مسؤولياتها التاريخية اتجاه شعبها وشعوب المنطقة، وعدم إفساح المجال لتنفيذ ما تخطط له من قبل الدولة التركية المحتلة والدول الاستعمارية.

الشهباء

وتجمع العشرات من أعضاء حركة الشبيبة الثورية واتحاد المرأة الشابة لإقليم عفرين، أمام مركز الحركة الواقع في ناحية أحرص بمقاطعة الشهباء، للإدلاء ببيان، قرئ من قبل الإدارية في الحركة أمينة حاج عبدو، باللغة الكردية.

واستنكر البيان الهجمات التركية التي يشاركه فيها الحزب الديمقراطي الكردستاني، مشيراً إلى أنها رد على الخسائر الفادحة التي ألحقتها قوات الدفاع الشعبي بالجيش التركي في آفاشين وزندورا وحفتانين.

حلب

كما نظمت حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب اليوم، فعالية غنائية دعماً لمقاومة الكريلا ضد هجمات الاحتلال التركي بتواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني، على مناطق آفاشين وزاب ومتينا في باشور.

أقيمت الفعالية في مركز الحركة الواقعة في القسم الشرقي من حي الشيخ مقصود.

ألقت خلال الإدارية في حركة الهلال الذهبي لثقافة المرأة في حلب، رنكين عبدو، كلمة استنكرت فيها تواطؤ الحزب الديمقراطي الكردستاني مع جيش الاحتلال التركي، وقالت إن هذه الهجمات ستفشل.

مضيفة: "نحن حركة الهلال الذهبي في حلب من خلال هذه الفعالية ندعم مقاومة الكريلا ضد جيش الاحتلال التركي والحزب الديمقراطي الكردستاني".

بعدها قدمت فرقة الشهيدة فجين عدد من الأغاني الثورية وأغنية باسم "نحن صقور زاغروسEM BAZE ZEXROSANE"، دعماً لمقاومة الكريلا.

(كروب/ س ر)

ANHA