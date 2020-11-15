شعراء يجسدون مقاومة وتضحيات أبناء المنطقة بأشعارهم

نظّمت لجنة الثقافة والفن في ناحية تل تمر بالتنسيق مع لجنة الثقافة في مقاطعة الحسكة أمسية شعرية في إطار دعم الثقافة والشعراء في المنطقة، وذلك في صالة الخيمة بمركز الناحية.

بدأت الأمسية بحضور العشرات من شعراء المنطقة ومثقفيها وأهالي المدينة، ورحّبت الإدارية في لجنة الثقافة والفن بمقاطعة الحسكة عفاف حسكي بالحضور واستذكرت من خلال الأمسية شهداء ثورة شمال وشرق سوريا وتضحياتهم، وقالت "الدول المعادية للمنطقة تحاول بشتى الوسائل تدمير مكتسبات شعوب شمال وشرق سوريا، ونحن بثقافتنا وبمقاومة شعوبنا بمكوناتها، وعلى خطا دماء الشهداء سنحمي مناطقنا وثقافتنا وثورتنا".

وبعد ها ألقى عدة شعراء قصائد عن القائد عبد الله أوجلان، وتضحيات الشهداء، كما عبّروا عن جمال مدينة سري كانيه المحتلة وتضحيات أبنائها.

فيما بيّن بعض الشعراء كيفية تدمير الاحتلال التركي ومرتزقته لتلك المدينة التي كانت نموذجاً للتعايش المشترك، والتي تحتضن كافة المكونات والأديان.

(د أ/هـ ن)

ANHA