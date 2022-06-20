شاناز أحمد : لا يجوز أن تذهب خيرات وثروات هذا الوطن لتركيا التي تستخدمها لقتلنا

قالت عضوة الهيئة العاملة في المكتب السياسي لـYNK شاناز إبراهيم أحمد إنه لا يجوز أن تذهب جميع إيرادات ومكتسبات وخيرات هذا الوطن وثرواته الباطنية لتركيا التي تستخدمها لقتلنا" وذلك أثناء زيارتها ممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور كردستان لتقديم التعازي باستشهاد فرهاد شبلي.
خبر 2022-06-20T22:21:00 مركز الأخبار

 قدم وفد من الاتحاد الوطني الكردستاني التعازي لممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا في باشور كردستان باستشهاد نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التنفيذي للإدارة الذاتية فرهاد شبلي.

وخلال ذلك قالت عضوة الهيئة العاملة في المكتب السياسي للاتحاد الوطني الكردستاني (YNK)، شاناز إبراهيم أحمد، حسب ما نشرته الصفحة الرسمية لممثلية الإدارة الذاتية لشمال وشرق سوريا: "لا يجوز أن تذهب جميع إيرادات ومكتسبات وخيرات هذا الوطن وثرواته الباطنية لتركيا التي تستخدمها لقتلنا، لا يفهم سلطان تركيا بلغة التنديد والاستنكار، فليرَ كيف كانت نهاية هتلر وصدام!.".

 واستشهد فرهاد شبلي في منطقة كلار في محافظة السليمانية بباشور (جنوب كردستان)، بعد تعرضه للاستهداف من قبل طائرات تابعة لدولة الاحتلال التركي بتاريخ 17 حزيران الجاري عندما كان في زيارة لإجراء بعض الفحوصات الطبية .

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