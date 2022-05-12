سهام داوود: سنسعى إلى لملمة شتات البيت السوري وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية

وكان حزب سوريا المستقبل قد عقد مؤتمره الثالث في مدينة الرقة يوم الجمعة الماضي، وغيّر خلال المؤتمر هيكليته التنظيمية شملت انتخاب رئيس جديد للحزب وأمينة عامة وأعضاء للمجلس العام.

وبهذا الصدد، باركت الأمينة العامة الجديدة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، انعقاد هذا المؤتمر على جميع مكونات الشعب السوري، وقالت "خلال المؤتمر تم تقييم الفعاليات التي قامت بها مكاتب ومجالس الحزب في المنطقة، وأداء العمل التنظيمي للحزب".

وأشارت سهام داوود "رغم الظروف الصعبة والعوائق التي تعرضنا لها، استمر عمل الحزب على قدم وساق، استطعنا الوصول إلى مستوى مناسب لنكون قادرين على تمثيل تطلعات الشعب السوري وتحقق أهدافه في سوريا المستقبل ونشرح للجماهير رؤية الحزب وأهدافه وتطلعاته لحل الأزمة السورية".

وأوضحت سهام داوود "كان هناك بعض التقصير من الناحية الدبلوماسية ولكن خلال المرحلة المقبلة سنسعى إلى تلافي هذه الأخطاء والنواقص في تجربتنا خلال السنتين المنصرمتين لتتحول هذه التجربة إلى أرضية وانطلاقة قوية من أجل تعزيز وترسيخ مبادئ وأهداف حزب سوريا المستقبل والوصول إلى أكبر شريحة من الشعب وأن نكون صوت السوريين وأن يكون حزب سوريا المستقبل هو مستقبل سوريا".

وكشفت سهام داوود "خلال المرحلة المقبلة لدينا استراتيجية للعمل، استراتيجية تنظيمية ودبلوماسية من أجل تعزيز دور حزب سوريا المستقبل، هناك تواصل مع الشعب السوري في الداخل والخارج".

ولفتت "نحن لا نزال في البداية ولكن سنعمل جاهدين لنكون نحن صوت السوريين، لدينا استراتيجية تنظيمية واستراتيجية للعمل السياسي والدبلوماسي خلال المرحلة المقبلة وهذه الأمور سوف تتوضح عن طريق العمل الميداني الذي سنقوم به من فعاليات ونشاطات خلال المرحلة المقبلة".

وأكدت سهام داوود "أننا حزب سوري بهوية وطنية سورية نقف على مسافة واحدة مع كافة المكونات والأطياف والمذاهب وكل أبناء الشعب السوري ونحن نرى أن هذا التنوع هو "غنى حضاري وثقافي" تختص به سوريا عن باقي الدول في منطقة الشرق الأوسط ".

وأوضحت سهام داوود في ختام حديثها "منذ البداية والتأسيس وحتى هذه اللحظة كان خطابنا هو الحوار السوري - السوري لذلك إحدى استراتيجياتنا في المرحلة القادمة هي التواصل مع التيارات السياسية والأحزاب والشخصيات السورية في الداخل السوري والخارج، من أجل أن يكون هناك تقارب بين وجهات النظر وسنسعى إلى لملمة شتات البيت السوري لحل أزمة البلاد وبناء سوريا ديمقراطية تعددية لا مركزية".

(خ)

ANHA