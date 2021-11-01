سهام داوود تحثّ PDK على الاستجابة لمطالب أسر الشهداء المعتصمة في سيمالكا

تستمر فعالية خيمة الاعتصام التي دعا إليها مجلس عوائل الشهداء، والمطالِبة بتسليم جثامين الكريلا، في معبر سيمالكا الحدودي، مع استمرار استهتار مسؤولي الحزب الديمقراطي الكردستاني بمطالب أسر الشهداء، مما يثير حفيظة الشعب الكردي.

طالبت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، الحزب الديمقراطي الكردستاني بالاستجابة لمطلب الأسر.

نصبت قوات الحزب الديمقراطي الكردستاني المنضمة إلى هجمات دولة الاحتلال التركي على الكريلا في باشور كردستان، كميناً في منطقة خليفان في 29 آب الماضي، مما أسفر عن استشهاد 5 من مقاتلي ومقاتلات الكريلا.

ونظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة، في الخامس من تشرين الأول في معبر سيمالكا الحدودي فعاليةً تطالب بتسليم جثماني مقاتلي الكريلا اللذين ينحدران من روج آفا (الشهيدة تولهلدان رامان والشهيد سردم جودي) لذويهما.

وذكّرت الأمينة العامة لحزب سوريا المستقبل، سهام داوود، أن ذوي الشهيدين اللذين استشهدا في خليفان يعتصمون في سيمالكا لتسلّم جثماني ولديهما، وقالت: "تريد الأسر استلام جثماني ولديهما اللذان استشهدا في خليفان بنيران الحزب الديمقراطي الكردستاني ودفنهما".

ودعت سهام داوود الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تأدية دوره في نضال الشعب الكردي والاستجابة لمطلب أسر الشهداء.

وقالت: "يجب ألّا يساعد الحزب الديمقراطي الكردستاني الدولة التركية المعادية لكل الشعوب وخاصة الشعب الكردي. تحاول الدولة التركية بقيادة حزب العدالة والتنمية إبادة العرب والكرد والآشور والشركس وكل الشعوب في الشرق الأوسط. عندما ننظر إلى التاريخ العثماني نجد أنهم يطبقون حملات الإبادة ضد الشعوب منذ سنوات بعيدة، ويريدون مواصلة هذه السياسة في الشرق الأوسط".

فرصة لحل القضية الكردية

وطالب سهام داوود الحزب الديمقراطي الكردستاني للتصرف في إطار وطني شامل، وتابعت: "يجب أن تؤدي القوى الكردية مسؤولياتها التاريخية في الوقت الذي تتوفر فيه إمكانات حل القضية الكردية. إذا اجتمعت هذه القوى وأسست آلية مشتركة لصنع القرار يمكن لهم أن يخوضوا نضالاً عظيماً من أجل حرية الشعب الكردي وشعوب المنطقة ويخلقوا قوة حل كبيرة".

'يجب على الجميع التحرك'

وأكملت سهام داوود حديثها قائلةً "نحن في حزب سوريا المستقبل، نرى القضية الكردية قضية رئيسة في الشرق الأوسط، ونقول إن قضايا الشرق الأوسط ستُحل بحل القضية الكردية. لذا يجب أن تعمل كل القوى التي تطالب بالعدالة والمساواة والسلام والاستقرار في كل أجزاء كردستان لحل القضية الكردية".

كما قالت سهام داوود "نتمنى أن يؤدي باشور كردستان دوراً إيجابياً في حل القضية الكردية، وفي الختام، ندعو السيد برزاني وحكومة باشور إلى الاستجابة لمطالب أسر الشهداء، وأن يسلموا جثماني الشهيدين ليتم دفنهما في أرض روج آفا".

(ر)

ANHA