شعلة نوروز توقد بيد أمهات الشهداء في تربه سبيه ورميلان

مع حلول عيد نوروز المصادف لـ 21من شهر آذار الجاري، أوقدت أمهات الشهداء في ناحية تربه سبيه شعلة عيد نوروز لعام 2022 في الناحية.

نظم مجلس عوائل الشهداء في إقليم الجزيرة احتفالية في ناحية تربه سبيه التابعة لمقاطعة قامشلو لأمهات الشهداء في صالة سياحي الواقعة شمال الناحية.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت إجلالاً لأرواح الشهداء، تلاه إلقاء كلمة من قبل الإدارية في مجلس عوائل الشهداء في تربه سبيه، بشرى حسين، رحبت في بدايتها بأمهات الشهداء. وبيّنت أنه "بفضل تضحيات الشهداء تنعم شعوب شمال وشرق سوريا بالأمن والأمان"، وأكدت أن امتزاج دماء الشهداء تأكيد على لحمة ووحدة المكونات.

من ثم قرئت رسالة موجهة من منظومة المجتمع الكردستاني KCK إلى أمهات الشهداء وأمهات السلام، عاهدت بالسير على خطا الشهداء حتى تحقيق ما ناضلوا من أجله، وناشدت منظومة المجتمع الكردستاني الالتفاف حول نهج المقاومة والسير على الطريق الذي رسمه الشهداء بدمائهم.

تلاها تقديم هدايا رمزية لأمهات الشهداء، ليتوجهوا فيما بعد إلى ساحة الصالة للوقوف دقيقة صمت استذكاراً لأرواح شهداء مجزرة حلبجة التي تصادف ذكراها السنوية الـ 34، اليوم. لتوقد فيما بعد أمهات الشهداء شعلة نوروز عام 2022 وسط تعالي الأغاني الثورية وزغاريد الأمهات.

رميلان

في السياق نفسه، نظمت جمعية آمال لرعاية حقوق الطفل والمرأة صباح اليوم، احتفالية لعوائل الشهداء في كل من نواحي (كركي لكي، وجل آغا، وتل كوجر، وتل حميس، وتل براك)، بمناسبة حلول عيد نوروز، وذلك في حديقة بلدة رميلان التابعة لمقاطعة قامشلو.

بدأت الاحتفالية بالوقوف دقيقة صمت، ومن ثم قدمت فرقة آلنيا التابعة لمركز آرام تيكران للثقافة والفن مجموعة من الأغاني الوطنية والثورية، وانتهت الحفلة بعقد حلقات الدبكة.

(كروب/آ)

ANHA