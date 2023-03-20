شعلة نوروز تتّقد في شمال كردستان

شارك، أمس الأحد، مئات الآلاف من الكردستانيين في احتفالية نوروز التي نظمت في عدد من المدن والمناطق في باكور كردستان وتركيا كوان، وإيله، وقوصر، وإسطنبول، وميرسين وإزمير.

وأوقدت، مشاعل نوروز تحت شعاري (نوروز في كلّ مكان، حريّة في كلّ زمان) و(الحريّة لأوجلان)، اليوم، في كلّ من جولميرك، وآكري، وقرس، وأردخان، وناحية دَب (كاراكوجان) في ألزير، وناحية ملاذغر في موش وناحية قره يازي في أرضروم.

جولميرك

وبدأت الاحتفاليّة في مدينة جولميرك، في ساحة قاراجي الكائنة في حي تكسر الواقع في سفح جبل سمبول بإشعال شعلة نوروز، ويشارك في الاحتفاليّة المنظمة في الساحة المزيّنة بالأخضر والأحمر والأصفر، إداريّو وأعضاء الأحزاب السياسيّة، ومنظمات المجتمع المدني والآلاف من الأهالي.

واللافت في الاحتفاليات الحضور الكبير للمرأة والشبيبة، فيما أغلق أصحاب المحال التجارية أبواب محالهم، وسيستمرّ برنامج الاحتفاليّة بإلقاء الكلمات والموسيقا.

آكري

وبدأت الاحتفاليّة في آكري في حديقة نوروز، حيث توافد الألاف من الأهالي من مختلف أرجاء المدينة ونواحيها وقراها إلى ساحة الاحتفال مرتدين أزياءهم الكردية. وسيستمرّ برنامج الاحتفاليّة التي يتمّ فيها ترديد الشعارات من أجل القائد عبد الله أوجلان بإلقاء الكلمات من قبل نوّاب حزب الشعوب الديمقراطي.

قرس

أمّا في مدينة قرس، تجمّع مئات المواطنين في قاراجا قرس على الرغم من تساقط الثلوج وبدأوا الاحتفال. ويشارك في الاحتفاليّة، إداريّو وأعضاء الأحزاب السياسيّة والمنظمات المدنيّة، بالإضافة إلى الطلبة الجامعيين.

وبدأ برنامج الاحتفاليّة التي يُردّد فيها الشعارات المطالبة بالحريّة دون انقطاع بالوقوف دقيقة صمت ثمّ إيقاد شعلة نوروز.

قره يازي

أما في ناحية قره يازي التابعة لناحية أرضروم، فقد أُشعلت شعلة نوروز أمام مبنى حزب الشعوب الديمقراطي.

حيث تجمّع مئات المواطنين في الساحة على الرغم من تساقط الثلوج، وردّدوا شعارات الحريّة متزيّنين بالأخضر والأحمر والأصفر. وسيتسمرّ البرنامج الحافل بحضور المرأة والشبيبة بإلقاء الكلمات والموسيقى.

ملاذغر

وفي ناحية ملاذغر في موش، بدأت الاحتفاليّة في ساحة نوروز، إذ توافد الألاف من الأهالي من عمر السابعة وحتّى السبعين عاماً إلى الساحة وردّدوا شعاراتٍ تطالب بالإفراج عن المعتقلين السياسيين.

(ر)