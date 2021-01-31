شاهد عيان: الدفاع الوطني استخدم المدنيين دروعاً بشرية وهاجموا حاجزًا لقوى الأمن الداخلي

وتعرض حاجز لقوى الأمن الداخلي، ظهر اليوم، لإطلاق النار من قبل قوات حكومة دمشق وميليشيا الدفاع الوطني التابعة لها في حي مرشو في مدينة الحسكة في شمال وشرق سوريا، وفي إطار حقها في الدفاع المشروع، ردّت قوى الأمن الداخلي على مصادر إطلاق النار، ما أسفر عن اندلاع اشتباكات، قُتل خلالها عنصر من قوات الحكومة، وأصيب 3 آخرون بجراح.

(م أ) أحد الشهود على التظاهرة في المربع الأمني، أوضح لمراسلنا أنه كان موجودًا داخل المربع الأمني هو وشقيقته لتلبية احتياجاتهم اليومية، وقال: "كان المدنيون مجتمعين بعد إجبارهم من قبل الأمن العسكري والدفاع الوطني على المشاركة في التظاهرة ضد "الإدارة الذاتية"، مستخدمين أساليب العنف والكلمات المسيئة.

وتابع (م أ) حديثه: "بعد رفضنا المشاركة في التظاهرة بعدة دقائق، أطلق عناصر الدفاع الوطني وقوات الأمن العسكري التابعة لحكومة دمشق، النار على حاجز لقوى الأمن الداخلي، القريب من دوار مرشو، بشكل عشوائي، رغم وجود المدنيين، مستخدمين كافة الأسلحة الثقيلة الدوشكا والبكسي".

ونوّه (م أ) إلى أن عناصر الدفاع الوطني حاولوا منعهم من الخروج من المربع الأمني لاستخدامهم كدروع بشرية لحماية أنفسهم.

وأشار (م أ) إلى أن مجموعات الدفاع الوطني تخطط لمهاجمة حواجز قوى الأمن الداخلي مرة أخرى، بالتزامن مع نشر القناصين على الأسطح.

(م)

ANHA