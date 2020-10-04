شاها ديرك: مثال للمرأة الحرة والأخلاق والقيم النبيلة

توافد الآلاف من أهالي منطقة ديرك وكري لكي إلى قرية كرا صوري فقه مسقط رأس الشهيدة القيادية في صفوف حركة التحرر الكردستاني شاها ديرك، التي استشهدت إثر مرض عضال لتقديم واجب العزاء لذويها.

وشارك في مراسم العزاء أهالي منطقة ديرك ونواحيها ومجلس عوائل الشهداء وقوات الأمن الداخلي الأسايش.

أُلقيت في خيمة العزاء العديد من الكلمات باسم مجلس عوائل الشهداء وحزب الاتحاد الديمقراطي ومؤتمر ستار، وركّزت الكلمات على المسيرة النضالية للشهيدة شاها ديرك التي تركت ميراثًا من التضحية والفداء.

وأشارت الكلمات إلى أن الشهيدة شاها ناضلت ثلاثة عقود ونيف ضمن صفوف حركة التحرر الكردستاني وفي شمال وشرق سوريا، وكانت مثالًا يحتذى به في الأخلاق والقيم النبيلة والتي تمثل المرأة الحرة.

ثم قرئت وثيقة الشهيدة شاها ديرك من قبل مجلس عوائل الشهداء في كركي لكي وسلمت إلى ذويها وسط زغاريد الأمهات والشعارات التي تحيي مقاومة ونضال الشهداء.

وبدوره تحدث إبراهيم فقه باسم أسرة الشهيدة شاها ديرك، وقال: "يتطلب من الجميع القيام بالواجب الملقى على عاتقهم في هذه المرحلة التاريخية الحساسة التي تمر بها عموم كردستان والمنطقة".

وأضاف فقه أن انتصار حفتانين هو انتصار ثورة شمال وشرق سوريا والحفاظ على مكتسباتها، لأن الاحتلال التركي يحاول بكل الوسائل القضاء على مكتسبات الثورة التي تحققت بفضل دماء الشهداء.

وانتهت مراسم العزاء وسط زغاريد الأمهات وترديد الشعارات التي تحيي مقاومة الشهداء.

(كروب/أ ب)

ANHA