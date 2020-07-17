صحافيّ مصريّ يرجّح وجود تنسيق تركيّ- إثيوبيّ للضغط على القاهرة بشأن ليبيا

أعلن وزير الري الإثيوبي، سيليشي بيكيلي، يوم الأربعاء، البدء في عملية تعبئة سد النهضة، رغم تعثّر الاتفاق مع كل من مصر والسودان حول المشروع المثير للجدل بسبب مخاوف من تأثيره على حصة البلدين.

وأوضح بيكيلي، في تصريح صحفي، أنّ هذه المرحلة التي وصل إليها سد النهضة في إثيوبيا، تمكن من بدء عملية التخزين الأولي المقدر بـ4.9 مليار متر مكعب.

وأضاف أنّ ما وصلت إليه أعمال البناء في السد تتيح بدء الملء لبحيرة السد، بشكل طبيعي، قائلاً إنّ المفاوضات التي اختتمت بين الدول الثلاث؛ إثيوبيا والسودان ومصر وبحضور مراقبين وخبراء أفارقة، شهدت اتفاقاً حول بعض النقاط.

وأشار الوزير الإثيوبي إلى أنّ بلاده تحفّظت على بعض النقاط، مضيفاً أنّ عمليّتي بناء وتعبئة سد النهضة تسيران بشكل طبيعي.

ويأتي إعلان إثيوبيا عن البدء في ملء سد النهضة، في ظل تعثّر أكثر من جولة مباحثات مع مصر والسودان، حول عدد من الجوانب الفنية والقانونية المرتبطة بالمشروع.

ويوم الثلاثاء، أرسل السودان تقريره النهائي إلى رئاسة الاتحاد الإفريقي، بشأن مفاوضات سدّ النهضة بين السودان ومصر وإثيوبيا، عقب ختام المفاوضات التي استهلّت في الثالث من يوليو الجاري واستمرّت حتى 13 يوليو تحت رعاية الاتحاد الإفريقي.

وشمل التقرير النهائي، تقييم السودان لهذه الجولة من المفاوضات، حيث تمّت الإشارة إلى التقدّم المحدود في القضايا العالقة، كذلك شمل التقرير مقترحات من جانب السودان لحل تلك القضايا.

ومن المتوقّع أن يدعو رئيس جمهورية جنوب إفريقيا، سيريل رامافوزا، بصفته رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، لقمّة أفريقية مصغرة من رؤساء دول المكتب الإفريقي ورؤساء دول وحكومات الدول الثلاث للنظر في الخطوة القادمة سعياً لتوقيع اتفاق شامل يرضي طموحات الدول الثلاث.

"سُوء نيّة"

وللتعليق على الإعلان الإثيوبي، قال الكاتب الصحفي المصري محمود بسيونى: "لا يمكن النظر إلى التحرك الإثيوبي اليوم باتخاذ قرار أحادي الجانب ‏بالبدء في ملء سد النهضة دون انتظار لتوقيع اتفاق مع مصر أو احترام ‏لواسطة الاتحاد الإفريقي بعيداً عن سوء النية التي ظهرت من الجانب ‏الإثيوبي طوال الفترة الماضية إصرارهم على تجاهل حقوق مصر ‏المائية وهو ما يعرّض حياة ملايين المصريين إلى الخطر نظراً إلى ‏مركزية مياه النيل في حصول مصر على احتياجاتها من المياه".‏

"تحرير شهادة وفاة للاتحاد الإفريقي"

وأضاف بسيوني في تصريح خاص لوكالة أنباء هاوار أنّ "إثيوبيا حرّرت اليوم بتحرّكها أحادي الجانب عبر ملء السد شهادة وفاة ‏للاتحاد الإفريقي وحكمت على دوره في حل أي نزاع إفريقي قادم بالفشل ‏بعدما مضت قدماً في الملء دون انتظار ما تسفر عنه نتائج المفاوضات ‏التي تجريها تحت إشراف مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بل وكشف ‏تعمّد إثيوبيا العمل على إفشال جهوده في إدارة الأزمة منذ بداية اشتعالها".

"تنسيق إثيوبيّ - تركيّ"

وتابع الكاتب الصحفي المصري: "لا نستبعد وجود تنسيق إثيوبي تركى للضغط على مصر بملء السد ‏حتى تتوقّف مصر عن التصدي لمخططات تركيا الاستعمارية في ليبيا ‏وتجهيزها للهجوم على مدينة سرت الاستراتيجية التي أعلنتها مصر خطّ ‏أحمر وهو الأمر الذى يقودنا إلى وجود ترتيبات تقوم بها إثيوبيا مع ‏أطراف معادية لمصر ويكشف سوء النية الكامل لدى أديس أبابا في هذا ‏الملف".‏

"إثيوبيا تحارب بالمياه على خطى تركيّا"

وأوضح بسيونى قائلاً: "إنّ تركيا صاحبة مصلحة أصيلة في أن تقوم إثيوبيا ‏بالتحكم منفرده في مياه النيل حتى تكون سابقة تغطّي جريمتها في نهر ‏الفرات بعدما أقامت سداً منع تدفق المياه إلى العراق دون اتفاق، مستغلة أوضاع العراق وتسبب في حدوث جفاف وهو ما نتج عنه أزمة إنسانية كبيرة ‏للعراقيين وخصم مباشر من حقهم في المياه".‏

"مصر لن تصمت"

وشدد الكاتب على أنّ ما قامت به إثيوبيا يؤكّد أنّ التعويل على الآليات الدولية لحل النزاعات ‏أصبح محل شكّ وأنّ البلطجة الإقليمية ستتحوّل إلى أسلوب تحرّك لدى ‏بعض الدول التي لديها أطماع في حقوق الغير، ما قامت به ‏إثيوبيا يهدد السلم والأمن في إفريقيا والشرق الأوسط، لأنّ مصر لن ‏تصمت على ذلك الإجراء وستكون هناك ضغوط شعبية كبيرة ستفرض ‏على القيادة السياسية حلولاً جذرية لخطر السدّ على حياة المصريين".‏

(ي ح)

ANHA