صحافة عالمية: طهران تضاعف مخزونها النووي ومخاطر جمة تهدد الأمن القومي الأمريكي

وتطرقت الصحف العالمية الصادرة اليوم إلى تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بخصوص مخزون إيران النووي وكذلك المخاوف التي تسيطر على الولايات المتحدة في ظل هذه المرحلة الانتقالية.

الأمم المتحدة: مخزون إيران من اليورانيوم المخصب يبلغ 12 ضعف سقف الاتفاق النووي

وقالت صحيفة الوول ستريت جورنال الأمريكية "قالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة في تقرير إن إيران تواصل تكوين مخزونها من اليورانيوم منخفض التخصيب، وتحتفظ الآن بما يقرب من 12 ضعف الكمية المسموح بها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015".

كما تؤكد نتائج التقرير على التحدي الذي تواجهه إدارة بايدن القادمة في إقناع إيران بالعودة الكاملة إلى الاتفاق النووي لعام 2015، فإلى جانب مخزون اليورانيوم منخفض التخصيب، والذي يمكن استخدامه عند تكريره لصنع قنبلة نووية، تتخذ إيران أيضًا خطوات لإمكانية تسريع إنتاجها".

'الانتقال الرئاسي الفوضوي سيجلب الضعف والمخاطر الأمنية للأمة'

أما صحيفة الواشنطن الأمريكية فقالت "أدت إقالة الرئيس ترامب لوزير الدفاع مارك إسبر، بعد أيام من خسارته في الانتخابات، والتغيير الذي أعقب ذلك على موظفي البنتاغون إلى ضخ حالة من عدم اليقين في صفوف قيادة الأمن القومي وذلك خلال مرحلة حساسة تمر بها الولايات المتحدة، مما أضاف المزيد من الاضطرابات إلى فترة تنطوي بالفعل على مخاطر للأمة.

وفي الأسبوع الذي تلا يوم الانتخابات، رفض ترامب التنازل ونشر ادعاءات كاذبة بالاحتيال لإخفاء النتيجة، كما رفض إعطاء الرئيس المنتخب جو بايدن موارد وإيجازات استخباراتية يومية للمساعدة في الانتقال إلى الإدارة الجديدة، والتي يمكن لاضطراب البنتاغون أن يعرّض آفاق التسليم السلس للخطر ، فيما يقول الخبراء إنه وقت حساس.

وفي هذا السياق قالت مديرة مشروع البيت الأبيض الانتقالي مارثا جوينت كومار: "نمر بلحظات ضعف قد يستغلها أعداؤنا، ولذلك علينا القيام بما هو صحيح".

من جانبه قال مدير مركز الانتقال الرئاسي ديفيد ماركيك: "يعتقد الخصوم الأجانب أن الولايات المتحدة منشغلة أثناء التحولات، ومن مصلحة أمننا القومي إثبات أننا لسنا كذلك". وحذّر من أن "الفشل في تحقيق انتقال سلس قد يعرّض أمننا القومي وأمننا الاقتصادي وأمننا الصحي للخطر".

امتعاض تركي من زيارة بومبيو لإسطنبول

وقالت صحيفة كاثيميريني اليونانية "أعربت وزارة الخارجية التركية يوم أمس عن استيائها من خطط وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو لزيارة إسطنبول، لإجراء محادثات مع البطريرك المسكوني فارثولومايوس حول "القضايا الدينية في تركيا".

ووفقًا لبيان صحفي لوزارة الخارجية نُشر يوم الثلاثاء، تهدف المحادثات بين بومبيو وفارثولومايوس - وهي جزء من جولة شملت سبع دول في الفترة من 13 إلى 23 تشرين الثاني/نوفمبر - إلى مناقشة "القضايا الدينية في تركيا والمنطقة وتعزيز موقفنا القوي بشأن الحرية الدينية حول العالم".

وفي وقت سابق يوم الأربعاء، أشار تقرير صادر عن موقع "Middle East Eye" البريطاني إلى أن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو لن يسافر إلى إسطنبول للقاء بومبيو.

(م ش)