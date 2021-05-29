شادي الإبراهيم: الهجمات على مناطق الدفاع المشروع اعتداء علني على الجوار

ويشن جيش الاحتلال التركي منذ الـ 23 نيسان المنصرم، هجمات إبادة واحتلال على مناطق الدفاع المشروع (مديا) في باشور كردستان.

وحول هذه المناطق يقول نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، شادي الإبراهيم أنها "تتميز بطبيعة جغرافية وديمغرافية سكانية متنوعة من الكرد والعرب والآشور وغيرهم، وهذا الأمر زاد من محاولات الاحتلال التركي ومشاريعه ومخططاته الاستعمارية فيها".

ومنوّهًا إلى أن دولة الاحتلال التركي "استغلت الفصائل المتطرفة ومنها داعش" في مخططاتها واعتداءاتها المتكررة على مناطق الدفاع المشروع.

'اعتداء واختراق'

وعدّ الإبراهيم الهجمات على مناطق الدفاع المشروع "اختراقًا لا إنسانيًّا علنيًّا واعتداء غير مشروع على حدود دول الجوار".

وفي سياق حديثه تطرق الإبراهيم إلى محاولات دولة الاحتلال التركي لبث ونشر الفتن وتأليب الشارع الكردي ضد بعضه البعض وزعزعة الاستقرار في المنطقة، مشيرًا إلى أن "تركيا تسعى إلى إضعاف الإدارة الذاتية وتقليص وجودها".

كما ركز على جهود تركيا في ضرب الاستقرار، مؤكدًا أن الاستقرار لن يعم في المنطقة إلا بكف دولة الاحتلال التركي عن ممارساتها وجرائمها.

واختتم الإبراهيم بالقول: "الاحتلال التركي لن ينال مراده في مناطقنا بسبب وعي وإرادة الشعوب التي تنتهج الأمة الديمقراطية وستفشل كل المخططات الأردوغانية، وبالتالي ستكون الأمور في مسارها الصحيح وسنشهد استقرارًا واعترافًا دوليًّا بالإدارة الذاتية وبكافة المناطق التي تقودها إرادة الشعوب".

(ع ص/ س ر)

ANHA