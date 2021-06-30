شادي الإبراهيم: اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية وPYD  عملية يعاقب عليها القانون الدوليّ

لايزال مصير ممثل الإدارة الذاتية وأعضاء PYD مجهولاً لحد اللحظة بعد عملية اختطاف في مطار هولير على يد القوات الأمنية للحزب الديمقراطي الكردستاني بتاريخ 10 حزيران الجاري، هذا ما خلّف موجة استياء عامة في مناطق شمال وشرق سوريا بعد هذا الإجراء التعسّفي.

وجاء هذا الاعتقال لمصلحة الدولة التركية وخدمة لمخططاتها الفاشية وهجماتها على مناطق باشور كردستان ومناطق شمال وشرق سوريا ولممارسة أبشع الانتهاكات والجرائم ضد أبناء مناطق كردستان بشكل عام.

وفي هذا الصدد تحدث لنا نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة شادي الإبراهيم وقال: "بعد أيام معدودة من اجتماع الائتلاف المعارض والحزب الديمقراطي الكردستاني برعاية تركية، ظهرت أولى نتائجه على أرض الواقع وجاء باعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وأعضاء PYD في إقليم كردستان، هذا الاعتقال صب في مصلحة دولة الاحتلال التركي في وقتٍ تشهد فيه المنطقة هجمات عديدة وتهديدات تركية متكررة باحتلال المناطق".

وتابع الإبراهيم: "تعتبر عملية الاختطاف التي قامت بها حكومة إقليم كردستان العراق نقطة لتراجع وتخفيض العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين وبحسب القانون الدولي الإنساني في حال عدم الإفصاح عن مصيرهم ستعتبر جريمة اختطاف يعاقب عليها القانون الدولي".

وأضاف الإبراهيم: "نأمل من حكومة كردستان العراق أنّ تعود لرشدها، وتطلق سراح المعتقلين والرجوع للمواثيق والأعراف الدولية، وأن تبتعد عن الدولة التركية كونها عازمة على تطبيق سياسة التفرقة بين جميع الأطراف لسهولة تنفيذ مخططاتها التوسعية في جميع المناطق المجاورة".

وفي ختام حديثه طالب الإبراهيم: "المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على تركيا لوقف هذه الممارسات والانتهاكات وإيقاف إثارة الفتن عبر أجنداتها الخاصة".

(ع ص)

ANHA