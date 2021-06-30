شادي الإبراهيم: اختطاف ممثلي الإدارة الذاتية وPYD جريمة يعاقب عليها القانون الدولي

لايزال مصير ممثل الإدارة الذاتية وأعضاء PYD مجهولاً إلى اللحظة بعد عملية اختطاف جرت في مطار هولير على يد القوات الأمنية للحزب الديمقراطي الكردستاني بتاريخ 10 حزيران الجاري، ما خلّف موجة استياء في مناطق شمال وشرق سوريا.

وجاء هذا الاعتقال لمصلحة الدولة التركية وخدمة مخططاتها الفاشية وهجماتها على مناطق باشور كردستان ومناطق شمال وشرق سوريا.

ولممارسة أبشع الانتهاكات والجرائم ضد أبناء مناطق كردستان بشكل عام.

وفي هذا الصدد تحدث نائب الرئاسة المشتركة للمجلس التشريعي في الطبقة، شادي الإبراهيم، لوكالتنا، وقال: "إن اعتقال ممثلي الإدارة الذاتية وأعضاء PYD في إقليم كردستان، يصب في مصلحة دولة الاحتلال التركي في وقتٍ تشهد فيه المنطقة هجمات وتهديدات تركية متكررة باحتلال المزيد من المناطق السورية".

مبيناً أن عملية الاختطاف تؤثر على العلاقات الدبلوماسية بين الطرفين، مؤكداً أنها "جريمة يعاقبْ عليها القانون الدولي الإنساني".

وأضاف الإبراهيم: "نأمل من حكومة كردستان العودة إلى رشدها، وإطلاق سراح المعتقلين والرجوع إلى المواثيق والأعراف الدولية، والابتعاد عن الدولة التركية كونها تطبق سياسة التفرقة لتنفيذ مخططاتها التوسعية في الجوار".

وفي ختام حديثه طالب الإبراهيم المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالضغط على تركيا "لوقف هذه الممارسات والانتهاكات والكف عن إثارة الفتن عبر أجنداتها الخاصة".

(ع ص)

ANHA