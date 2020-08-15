شعبة تموين تل حميس تتلف كمية من المواد منتهية الصلاحية

تراقب لجان التموين في إقليم الجزيرة الأسواق التجارية والمحال، وذلك لضبط الأسعار التموينية وعدم التلاعب بها، وحفاظًا على سلامة المواطنين من المواد منتهية الصلاحية ومصادرتها، وتكثف من جولاتها بعد تفشي وباء كورونا في المنطقة.

وأتلفت، اليوم، شعبة التموين في ناحية تل حميس كمية من المواد منتهية الصلاحية على حافة وادي الجراحي شرق تل حميس، تم ضبطها خلال جولات نظمتها على المحال التجارية ضمن أسواق الناحية.

المراقب التمويني في شعبة التموين في ناحية تل حميس أحمد الجاسم: "شعبة التموين في تل حميس لم توقف أعمالها في ظل تفشي وباء كورونا في المنطقة، بل استمرت في أداء واجباتها، وتكثيف جولاتها على المحال التجارية الغذائية، والتموينية، ومصادرة المواد منتهية الصلاحية وإتلافها".

(ش أ/أ ب)

ANHA