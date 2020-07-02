شعبة تموين الشدادي تضبط مواد غذائية منتهية الصلاحية وتتلفها

وضبطت شعبة التموين في ناحية الشدادي مواد غذائية منتهية الصلاحية بعد القيام بجولة على المحال التجارية التابعة لناحية الشدادي وقراها، وتم إتلافها في مكب النفايات الخاص بالناحية.

الرئيس المشترك لشعبة التموين، خالد العبيد، أكد على تكرار الجولات التموينية في الأسواق للحد من جشع وطمع التجار في ظل الظروف الراهنة التي تعيشها البلاد.

وأشار العبيد، إلى أن المواد التي تم ضبطها هي حلويات وبهارات الطعام وبعض المواد الأخرى في أكثر من 6 محال تجارية ضمن الشدادي، ونُظمت مخالفات بحق المحال التي وُجدت لديها هذه المواد، ووجهت إنذارات بحق المخالفين.

ونوه العبيد، أنهم سوف يقومون بالمزيد من الجولات في القرى والبلدات التابعة لناحية الشدادي.

(ب د/هـ ن)

ANHA