أخبار عاجلة!قرية خربة البقر بريف كري سبي تتعرّض لقصفِ الاحتلالِ التّركيّ

شعبة التموين والرقابة في دير الزور تطبّق آلية جديدة لعمل الأفران

عقد ممثلون عن شعبة التموين والرقابة، بحضور أصحاب الأفران في ريف دير الزور الشرقي، اجتماعاً موسعاً اليوم، لبحث سبل حل مشاكل عمل الأفران وإيجاد ضابط لها.
المجتمع والحياة 2021-11-24T16:04:00 دير الزور

وبعد مناقشة أبرز المشاكل في آلية عمل الأفران، خاصة في ظل أزمة الطحين التي تعاني منها المنطقة، خرج المجتمعون بعدة قرارات، أهمها التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في موضوع مراقبة عمل الأفران وتحويل توقيت عمل الأفران، ابتداء من الساعة الـ 2 بعد الظهر لمنع التجاوزات التي كانت تطرأ خلال عمل الأفران في الساعات المتأخرة من الليل وانعدام الرقابة عليها.

https://www.hawarnews.com/ar/uploads/files/2021/11/24/140524_shabh-altmwyn-walrqabh-bdyr-alzwr-ttbq-aalyh-jdydh-laml-alafran-28429.jpg

وأشار الرئيس المشترك لشعبة التموين في ريف دير الزور الغربي، خالد الحسن، إلى أن المشاكل تم حلها في وقت سابق بنسية 70% آملاً أن تكون الآلية الجديدة كفيلة بتجاوز جميع المشاكل.

كما أوضح مراقب التموين في بلدة حمار العلي، حسين المحمد، أن من ضمن آلية الرقابة الجديدة، ستكون التوثيق عن طريق الكاميرات لتسهيل عمل المراقبين ولضبط أي مخالفة، وسيحول المخالفون إلى الجهات المعنية أصولاً.

(ع ع/مـ)

ANHA


إقرأ أيضاً