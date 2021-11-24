شعبة التموين والرقابة في دير الزور تطبّق آلية جديدة لعمل الأفران

وبعد مناقشة أبرز المشاكل في آلية عمل الأفران، خاصة في ظل أزمة الطحين التي تعاني منها المنطقة، خرج المجتمعون بعدة قرارات، أهمها التنسيق مع قوى الأمن الداخلي في موضوع مراقبة عمل الأفران وتحويل توقيت عمل الأفران، ابتداء من الساعة الـ 2 بعد الظهر لمنع التجاوزات التي كانت تطرأ خلال عمل الأفران في الساعات المتأخرة من الليل وانعدام الرقابة عليها.

وأشار الرئيس المشترك لشعبة التموين في ريف دير الزور الغربي، خالد الحسن، إلى أن المشاكل تم حلها في وقت سابق بنسية 70% آملاً أن تكون الآلية الجديدة كفيلة بتجاوز جميع المشاكل.

كما أوضح مراقب التموين في بلدة حمار العلي، حسين المحمد، أن من ضمن آلية الرقابة الجديدة، ستكون التوثيق عن طريق الكاميرات لتسهيل عمل المراقبين ولضبط أي مخالفة، وسيحول المخالفون إلى الجهات المعنية أصولاً.

(ع ع/مـ)

ANHA