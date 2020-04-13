شعبة التموين في تل حميس تكثف جولاتها وتضبط كميات من المواد المخالفة وتتلفها

بعد ورود عدة شكاوى من المواطنين إلى شعبة التموين برفع بعض التجار للأسعار ووجود كميات من المواد منتهية الصلاحية في ناحية تل حميس، كثفت اللجنة جولاتها على المحال التجارية في الناحية والأسواق الريفية التابعة للبلدات الـ4 "تل أحمد، أبو جرن، جزعة، عكاظ"، وضبطت هذه المواد منتهية الصلاحية .

وبحسب الرئيس المشترك لشعبة التموين في ناحية تل حميس والتي تشكلت حديثاً: وردتنا عدة شكاوى من المواطنين حول غلاء أسعار المواد الغذائية، واختلاف هذه الأسعار من محل إلى آخر، واستغلال بعض التجار لظروف الحظر، وأكد شكري أنه على إثر هذه الشكاوى كثفنا جولاتنا على المحال التجارية في الناحية والأسواق الريفية.

وبيّن شكري أنه بعد عدة جولات لضبط أسعار المواد الغذائية وكشف المواد منتهية الصلاحية ضبطنا كميات كبيرة من هذه المواد المنتهية الصلاحية، واحتكار بعض التجار للمواد الغذائية لرفع أسعارها، وخالفنا بعض المحال.

وطالب شكري في نهاية حديثه المواطنين بإبلاغ شعبة التموين في تل حميس في حال التلاعب بالأسعار من قبل أصحاب المحال التجارية.

هذا وأتلفت شعبة التموين المواد المصادرة، في مكب النفايات جنوب تل حميس، بحضور أعضاء الشعبة ولجنة الاقتصاد.

(ش أ/سـ)

ANHA