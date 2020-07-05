شعبة الأوقاف في ديرك تجتمع مع أئمة الجوامع

ونظمت شعبة الأوقاف في مدينة ديرك اجتماعًا لأئمة الجوامع في المنطقة، في الجامع الكبير للمدينة، حضره عدد من الأئمة ورجال الدين في منطقة ديرك ونواحيها.

بعد الوقوف دقيقة صمت، ألقى مدير شعبة الأوقاف في إقليم الجزيرة سعيد هسام كلمة أشاد فيها بمساعي الوحدة والتقارب بين الأحزاب السياسية، وقال إن "الاتفاق بين الأحزاب في هذه المرحلة تعد انتصارًا لشعبنا، فالوحدة هي القوة، والشعوب التي تمتلك القوة والإصرار لا يستطيع أحد هزيمتها"، مشيرًا إلى أن شعوب شمال وشرق سوريا حققت مكتسبات جسيمة بدماء أبنائها وبناتها.

هسام دعا رجال الدين إلى أداء مسؤولياتهم في مواجهة سياسات الاحتلال التركي التي تستخدم الدين لتحقيق أهدافها في المنطقة.

(كروب/ك)

ANHA