شابات PYD: يجب على النساء الانتفاض بوجه مخططات الدولة التركية

دعت الشابات في حزب الاتحاد الديمقراطي فرع حلب، خلال بيان ألقي اليوم، جميع نساء كردستان للانتفاض في وجه الاحتلال التركي.

واجتمعت عدد من الشابات في حزب الاتحاد الديمقراطي فرع حلب أمام مبنى الحزب، وقرأن بياناً يطالب بتوحيد الصف الكردي بوجه المساعي التوسعية التركية.

وجاء في البيان:

يعمل الاحتلال التركي على طمس هوية الشعب الكردي وإمحاء تاريخه من خلال شن هجمات مستمرة على مناطق كردستان.

فشعبنا من خلال تضحيات ابناءهم حققوا العديد من الانتصارات في شمال وشرق سوريا، وضحوا بدماء أبناءهم في سبيل الحرية، والآن يحاول الاحتلال التركي النيل من مكتسبات شعبنا من خلال التعدي على أضرحة الشهداء في شمال كردستان، و قصف مناطق شمال وشرق سوريا و جنوب كردستان، و هذا يدل على مدى خوف الاحتلال التركي من الشعب الكردي.

ونحن النساء شابات نناشد كافة النساء الكرديات وبشكل خاص نساء شمال وشرق سوريا بتوحيد صفوفهن والانتفاض بوجه الاحتلال لتحقيق الوحدة الوطنية".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تحي مقاومة المرأة.

(ح م- م ح/م)

ANHA