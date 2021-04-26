شابات منبج والرقة: هدف تركيا من الهجمات على آفاشين ضرب نضال الشعب الكردي

وتنديدًا بهجوم الاحتلال التركي على مناطق زاب وآفاشين ومتينا، أصدر اتحاد المرأة الشابة في منبج والرقة بيانين منفصلين إلى الرأي العام.

منبج

وتجمعت العشرات من الشابات في ملعب السداسي بمدينة منبج للإدلاء ببيان، قرئ من قبل الإدارية سيدانا حنوش.

وقالت فيه: "باسم اتحاد المرأة الشابة في منبج وريفها نُدين الهجمات على شمال وشرق سوريا من قبل الدولة التركية ومرتزقتها الذين يطمعون لزعزعة أمن واستقرار المنطقة، كما شهدنا الهجمات على مناطق الدفاع المشروع لتوجيه ضربة لنضالنا وكسر الإرادة الحرية".

أيضًا أدانت سيدانا قرار المحكمة العراقية بإعدام أربعة شباب من الإيزيديين وقالت بأنه "قرار سياسي ولا علاقة لهُ بالعدالة" وطالبت بالتراجع عن القرار.

في ختام البيان قالت سيدانا "إننا كمرأة شابة نؤكد وقوفنا بجانب قواتنا المناضلة في الجبال لمنع زعزعة أمن المنطقة".

الرقة

في سياق متصل، أصدر اتحاد المرأة الشابة في الرقة بياناً بحضور عشرات الشابات، ألقي في مقرهن وسط المدينة.

قرئ البيان من قبل العضوة مايا الحمد، وقالت فيه:

"باسم المرأة الشابة في الرقة وريفها ندين ونستنكر الهجمات البربرية على مناطق الدفاع المشروع "آفاشين ومتينا"، إن السياسة التي يتبعها أردوغان هي سياسة قمعية على كافة المكونات والشعب الكردي بشكل خاص".

وتابع البيان: "إن ما نراه اليوم من هجمات دليل على انتهاء المدة الزمنية لأردوغان لرئاسته في تركيا كونه فشل في الآونة الأخيرة في كثير من الحملات مثل ما قام به في عين عيسى وجبال غاري".

وأشار البيان في ختامه: "نحن اليوم ذقنا الحرية فلن نقبل بعد بالذل والخنوع والاستسلام وسنمضي على درب الشهداء حتى تحقيق النصر وضمان حياة حرة لشعبنا وتحرير كل شبر من أراضينا المحتلة ونقول للفاشية والعملاء إن عقابهم سيكون أضعافًا".

(كروبل)

ANHA