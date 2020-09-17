شابات كوباني ومنبج ينددن بجرائم الاحتلال التركي في المناطق المحتلة

هذا ولا تزال دولة الاحتلال التركي ومرتزقتها تواصل بارتكاب انتهاكاتها بحق المدنيين في المناطق المحتلة من قتل وتعذيب وخطف للأطفال والنساء وخاصة في مقاطعة عفرين، سري كانية/ رأس العين وكري سبي/تل أبيض.

وتنديدًا بها، خرج المئات من أهالي كوباني ومنبج في تظاهرتين.

كوباني

انطلقت التظاهرة من ساحة المرأة الحرة وصولًا إلى ساحة الشهيد عكيد، بمشاركة المئات من أهالي مقاطعة كوباني رافعين أعلام مؤتمر ستار ومجلس عوائل الشهداء وصور القائد وصور الأطفال الذين تعرضوا للقتل والتعذيب من قبل مرتزقة الاحتلال التركي، ومرددين الشعارات التي تندد بجرائم دولة الاحتلال التركي في المناطق المحتلة.

وتأتي هذه المسيرة ضمن فعاليات حملة "لا للاحتلال التركي، نعم لحماية مكتسبات الثورة" التي كانت قد أعلن عنها حزب الاتحاد الديمقراطي في 14 من الشهر الجاري خلال بيان في مدينة كوباني.

وبعد الوصول إلى ساحة الشهيد عكيد ألقت الإدارية في اتحاد المرأة الشابة خناف خليل كلمة، ناشدت من خلالها كافة الشابات والنساء بالانضمام إلى حملة "لا للاحتلال التركي، نعم لحماية مكتسبات الثورة" والنضال ضد الفاشية التركية والعنف على الأطفال والنساء وحماية أرضهم وعرضهم.

ومن ثم قرئ بيان باسم اتحاد المرأة الشابة في مقاطعة كوباني من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة في المقاطعة ياسمين كنعان.

منبج

في منبج انطلقت التظاهرة المنظمة من قبل مجلس المرأة الشابة من دوار الميزان غرب المدينة واتجهوا صوب الساحة العامة وسط المدينة.

ورفع خلاله أعلام الشبيبة، ولافتات كتب عليها "لا لقتل الطفولة، لا لتعدي على حقوق الإنسان، لا لقتل روح المرأة، لا تخضع لعبودية، لا للفاشية التركية، لا للاستبداد التركي، وأردوغان قاتل".

ولدى وصول المسيرة إلى الساحة العامة، أدلت الإدارية في مجلس المرأة الشابة سمر حزوري ببيان إلى الرأي العام، أعلنت فيه عن بدء حملة "نحن نقول لا، لا للعنف ضد المرأة، ولا لقتل الطفولة".

وجاء في نص البيان المشترك:

"في البداية من الضروري لجميع الشابات والمجتمعات التي ترغب في العيش بحرية وكرامة أن تدرك أن العيش في ظل ظروف الاحتلال قد تقبل الموت وأنه وضع مؤسف، لأن الدولة الفاشية التركية تغتصب كل عام أرضنا وثقافتنا ولغتنا وطبيعتنا وتاريخنا وبلدنا، لكنها لم تتمكن بأي حال من الأحوال من تحقيق أحلامها في كردستان الحرة بشعبها.

وآخر دليل على ذلك، هو الاستجواب التاريخي للمحتلين والمتعاونين معهم الذين دفنوا أحلام الفاشية.

إن الدولة الفاشية على وجه الخصوص تتسامح مع هذه الإنجازات والنجاح الذي حققه هذا الشعب بدماء أبنائه، وللقيام بذلك بشكل منهجي يرتكب الإبادة الجماعية للنساء والأطفال.

اليوم في عفرين وسري كانية وجميع الأماكن التي توجد فيها الدولة التركية الفاشية يتعرض أطفالنا للخطف والتعذيب أمام أعين العالم أجمع، وقد ضحّت شابات مثل الشهيدة آرين ميركان وآفيستا خابور بأنفسهن من أجل حماية كرامة الإنسان.

اليوم لا الأمم المتحدة ولا اليونيسيف ولا الاتحاد الأوروبي ولا حقوق الإنسان تعلوا أصواتهم، إنهم فقط يراقبون، نحن لم نجتمع هنا فقط للتنديد بانتهاكات الدولة التركية الفاشية، نحن هنا أيضًا لحماية حقوق الطفل ومناشدة منظمات حقوق الإنسان.

نناشد كافة الشابات من كرديات وعربيات وآشوريات وأرمنيات وتركمانيات وإيزيديات للانتفاضة في وجه الفاشية ولانتقام من العدو وكسر الصمت ضد الدولة التركية المحتلة وانتهاكاتها، من اغتصاب وقتل وسكر ودعارة وفرض العزلة المشددة على القائد.

واختتمت التظاهرتان بترديد الشعارات التي تُحي مقاومة المرأة وتندد بانتهاكات الدولة التركية في المناطق المحتلة.

(كروب/س و)

ANHA