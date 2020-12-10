شابات حلب: الاعتداء على طفلة جريمة تفوق الوصف وعلى المنظمات محاسبة مرتكبيها

وتجمع العشرات من عضوات اتحاد المرأة الشابة في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب أمام مركز الاتحاد حاملات لافتات كتب عليها "لا للعنف، لا لقتل المرأة"، للإدلاء ببيان.

وقرئ البيان من قبل الإدارية الشابة أمينة عبدو.

وجاء في نصه:

"القرن الـ 21 يعتبر قرن حرية المرأة من خلال رفع المرأة في كافة أنحاء العالم وخاصة المرأة الكردية من وتيرة نضالها وكفاحها ومقاومتها أمام الأنظمة الاستبدادية والسلطوية للعيش بحياة ندية أساسها الحرية والمساواة من خلال إرادتها.

ولهذا كانت الأنظمة الرأسمالية وعلى رأسها الأنظمة السلطوية تستهدف المرأة وتمارس عليها كافة أنواع العنف لإخماد صوتها وسلب حريتها لعدم مطالبتها بحريتها.

يمارس العنف على المرأة من الناحية الجسدية والفكرية والنفسية، وآخرها كانت جريمة الاغتصاب التي ارتكبها 27 من مسؤولين وعناصر تابعة للحكومة التركية بحق فتاة تبلغ من العمر 15 عامًا في حادثة تفوق الوصف، إن هذه الجريمة ماهي إلا تعليمات من الدولة التركية نفسها.

نحن في اتحاد المرأة الشابة ندين ونستنكر هذه الأعمال اللاإنسانية واللاأخلاقية ولن نقبل بها، ونطالب كافة المنظمات المعنية بحقوق المرأة والإنسانية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي تتعرض لها المرأة ومحاسبة مرتكبي هذه الجريمة".

وانتهى البيان بترديد الشعارات التي تُدين العنف بحق المرأة.

(ح م/س و)

ANHA