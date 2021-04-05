وتجمعت عضوات اتحاد المرأة الشابة على الطريق الرئيس لقرية معراته التابعة لناحية أحداث بمقاطعة الشهباء، رافعات صور القائد عبد الله أوجلان، وأعلام اتحاد المرأة الشابة.

ومن هناك انطلقت التظاهرة التي جابت الشارع الرئيس الواصل بين ناحية أحداث وقرية معراتة وسط ترديد الشعارات التي تُنادي بحرية القائد، وتستنكر سياسة الاحتلال التركي بحق المعتقلين.

ولدى وصول التظاهرة إلى حديقة ناحية أحداث وقفت المتظاهرات دقيقة صمت.

بعدها أدلي ببيان قرئ من قبل عضوة اتحاد المرأة الشابة، روسيل عبد الحميد، حيث هنأت في البداية ميلاد القائد عبد الله أوجلان على كافة النساء والمرأة الشابة بشكل خاص، وأكدت أن "العزلة التي تُشدد يومًا بعد يوم على القائد عبد الله أوجلان ماهي إلا أداة لمحاولة كسر إرادة الشعوب المطالبة بالحرية والديمقراطية".

وأشارت في البيان إلى أن "الدول الرأسمالية تريد تشتيت الشعوب وإمحاء ذاك الفكر المثمر الإنساني الذي ظهرت ملامحه واضحة في شمال وشرق سوريا، لفرض سلطتها على الشعوب".

وأكدت أن "القائد أوجلان حُرم من كافة حقوقه القانونية وأن السلطات التركية تخالف القوانين الدولية والإنسانية بعدم منحه حقه كمعتقل سياسي في السجون الفاشية".

واختتمت التظاهرة بترديد الشعارات المطالبة بحرية القائد عبد الله أوجلان.

(ل ش)

ANHA