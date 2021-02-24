شعبان: واثقون من أن تضامن أحرار العالم قادر على تحرير أوجلان

ودعت مجموعة المثقفين إلى التحرُّك من أجل التعريف بقضية أوجلان وشعبه، وفاءً للعلاقات التاريخية الوطيدة التي جمعت بين الشعبين الكردي والعربي، عبر إطلاق "المبادرة العربية لحرية عبد الله أوجلان" في الوسط العربي، وذلك في الـ 15 من شباط، يوم الذكرى السنوية الـ 22 للمؤامرة الدولية على القائد عبدالله أوجلان.

وفي هذا السياق قال أحمد بهاء الدين شعبان، الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري، وعضو "المبادرة العربية لحرية عبد الله أوجلان"، إن أعضاء المبادرة يثقون في أن تضامن شعوب وأحرار العالم قادر على تحرير القائد الأسير، كما حرر "نيلسون مانديلا" من أسر العنصرية البغيضة في جنوب أفريقيا من قبل.

وأوضح "شعبان" في تصريح خاص لوكالتنا، أن دور "المبادرة العربية" مهم الآن في إطلاق حملة تطالب بالحرية لأوجلان، مشيرًا إلى أنه تم جمع أكثر من 8000 توقيع، من المثقفين ورجال الفكر والسياسة المصريين والعرب، في أيامها الأولى.

ولفت إلى أن المبادرة ستسعى أيضًا إلى التعريف بالقضية الكردية، وكشف جرائم الحرب الفاشية الأردوغانية، وحشد الدعم والتأييد الشعبيين، للقضية التي اعتقلوا أوجلان من أجلها.

وتابع الأمين العام للحزب الاشتراكي المصري: "نحن على ثقة من أن صمود الشعب الكردستاني، وتضامن شعوب وأحرار العالم، سيحقق الآمال في إطلاق سراح القائد والمفكر أوجلان، لكي يعود لاستكمال دوره التاريخي، بين أحضان شعبه ورفاق كفاحه، من الكرد والعرب ومن كل شعوب العالم".

ويشار إلى أن المبادرة العربية لحرية عبد الله أوجلان أكدت في بيان أثناء إطلاقها على أنها "ستعمل في المجال الفكري والثقافي للتعريف بمسيرة وأفكار عبد الله أوجلان وقضيته، وحشد التأييد للمطلب العادل الذي ينادي بإطلاق سراحه، بعد هذا الزمن المديد من المعاناة والمرض والعُزلة، في زنزانة انفرادية بمعتقلٍ ناءٍ، محرومًا من أبسط حقوقه في الحياة والتواصل مع أبناء وطنه وشعبه".

(ح)

ANHA