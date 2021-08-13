شابان من كوباني يتعرضان للضرب المبرح على يد الجيش التركي على الحدود

وأفاد مراسلونا بأن الشابان مصطفى أحمد عمر(٢٦ عاماً) وشيار محمد علي من قرية ميناس بريف مدينة كوباني أصيبا بجروح بليغة نتيجة تعرضهما للضرب على يد جنود الاحتلال التركي على الحدود مع باكور كردستان.

وأسعف الشابان إلى مشفى الأمل في كوباني لتلقي العلاج نتيجة حالتهم الصحية الغير مستقرة.

وقال الشابان بأن الجنود الأتراك اعتدوا عليهم بالحجارة والسكاكين على الحدود بالقرب من حي كانيا كردان، كما أصيب الشاب شيار محمد علي بكسور في إحدى ساقيه.

يشار إلى أن هذه المرة الثانية التي يتعرض فيها الشبان للضرب على الحدود في أقل من ١٠ أيام.

(ج)

ANHA