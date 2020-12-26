شاب من أهالي الشحيل يفقد حياته في انفجار عبوة ناسفة

وكانت العبوة التي انفجرت بالشاب سهيل يوسف الأحمد التمر مزروعةً على الطريق العام في بلدة الشحيل عند مجمع المدارس القريب من مفرق الحصية، لاستهداف السيارات العسكرية التابعة لقوات سوريا الديمقراطية التي تمر في الطريق.

وقال مراسلنا إن الانفجار أودى بحياة الشاب سهيل الذي يبلغ من العمر (20 عامًا) أثناء مروره سيرًا على الأقدام بالقرب من موقع العبوة.

في حين سارعت فرق إزالة الألغام إلى موقع الانفجار للتأكد من خلو المنطقة من عبوات أخرى.

ويذكر أن جهات مجهولة اغتالت منذ 3 أيام رئيس مجلس الشعب في قرية الكبر، بعد وضع عبوة ناسفة داخل سيارته.

وتكثر في دير الزور عمليات الاغتيال، وتقف وراءها تركيا وقوى محلية وإقليمية، بحسب بيانات سابقة لقوى الأمن الداخلي في دير الزور.

(م)

ANHA