شاب كردي معتقل يفقد حياته جرّاء التعذيب على يد السلطات الإيرانية

وبحسب تقرير لشبكة حقوق الإنسان في كردستان نقلته وكالة أنباء الفرات، فقد تعرّض الشاب أمير حسين حاتم، والبالغ من العمر (23 عاماً) وهو من منطقة سيروان التابعة لمدينة إيلام، للتعذيب في سجن فشفوي في طهران، على يد السلطات الإيرانية وفارق الحياة جرّاء التعذيب التعسفي الذي تعرض له، حيث تجمّع ذووه أمام السجن وطالبوا المسؤولين بتفسير الأسباب التي دفعتهم إلى تعذيبه وقتله.

وتحدّث أحد أقارب الشاب لشبكة حقوق الإنسان في كردستان، وذكر أن أمير حسين حاتم، توجّه إلى مركز للشرطة في طهران قبل 10 أيام لاستلام سيارة والده، لكن بسبب حكم صادر في قضية سابقة اعتُقل ونُقل إلى سجن فشفوي.

وبحسب الأنباء، فقد كان آخر تواصل لأمير مع والديه في 21 أيلول وعبر الهاتف، حيث أخبر والده عن تعرّضه للتعذيب والذي بسببه سيتم نقله إلى المشفى.

وأضاف، أن الأسرة توجهت بعد ذلك إلى المشفى لرؤية أمير حاتم، لكنها لم تحصل على إذن، وفي اليوم التالي تم إبلاغهم بوفاته.

واستلمت عائلة أمير حاتم جثمانه بعد تجمّعها أمام سجن فشفوي، وتم نقله إلى قرية لرين في سيروان لدفنه هناك.

(س ر)