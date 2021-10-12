شعب المايا: أفكار القائد أوجلان منارة للشعوب

وفقًا للتاريخ المكتوب، يعود تاريخ وجود شعب المايا في أمريكا الوسطى وشبه جزيرة يوكاتان إلى القرن التاسع عشر قبل الميلاد، ويبلغ عدد سكان المايا اليوم 7 ملايين نسمة، على الرغم من العدوان والاحتلال. أبناء شعب المايا الأصليون، الذين يتابعون عن كثب أفكار القائد عبد الله أوجلان ويجرون العديد من الدراسات حولها، أدانوا المؤامرة الدولية.

قال شعب المايا الذي يعيش في دولة غواتيمالا في أمريكا اللاتينية إن السجون لن تكون قادرة على إيقاف النضال، وأكد مواصلة النضال من أجل عالم ديمقراطي وعادل.

وتحدث عدد من أبناء شعب المايا لوكالتنا، واستنكروا المؤامرة الدولية ضد القائد أوجلان واستمرار العزلة المشددة عليه، كما وجهوا تحياتهم إلى القائد.

'يجب إطلاق سراح أوجلان على الفور'

الصحفية أناستاسيا ميخيا تيريكيز، التي كشفت الفساد في بلدية جوياباج عام 2020، وتعرضت للكثير من الضغوط والسجن، أدانت المؤامرة ضد القائد أوجلان، وطالبت بالإفراج الفوري عنه. وقالت أناستاسيا ميخيا: "لن يتمكنوا من وقف النضال الاجتماعي للقائد أوجلان عن طريق الاختطاف. كما لن يكون هذا الأسر قادرًا على إيقاف نضال الشعوب. يكبر كفاحنا كل يوم. لهذا؛ يجب إطلاق سراح القائد أوجلان. أبعث تحياتي ومحبتي للشعب الكردي ".

'السجون لن تعيق كفاحنا'

بالاس لويس الذي شارك عام 2019 في المقاومة ضد محطة الطاقة الكهرومائية المتطورة لشركة آكونر هيدراليا، وتعرض للاعتقال إثر ذلك، قال "إن اعتقال وعزل القائد عبد الله أوجلان عار على الإنسانية. يجب إطلاق سراحه على الفور. نحن نحترم أطروحاته. أبعث تحياتي واحترامي لشعب كردستان الذي يناضل اليوم من أجل حريته، وأدعو الجميع إلى مواصلة النضال المشترك. إن السجون لن تتمكن من إيقاف نضال الشعوب الأصيلة من أجل بناء عالم حر وديمقراطي.

'نحن نثق بنضاله الاجتماعي'

وقالت المحامية إيزابيل سوليس، التي عايشت مذبحة غواتيمالا عام 1982: "أنا والسجناء السياسيون من وطن المايا نرسل تحياتنا إلى الشعب الكردي الكريم". كما أدانت العزلة المفروضة على القائد عبد الله أوجلان.

ونوّهت إيزابيل سوليس إلى أن أفكار القائد أوجلان هي أمل للبشرية جمعاء. وتابعت حديثها بالقول: "يجب احترام حقوق الإنسان وحرية القائد أوجلان؛ لأن أفكاره ومقترحاته هي نور لجميع الشعوب. نحن الشعوب الأصلية نؤمن أن إنهاء اضطهاد الدولة والنظم المتسلطة ممكنٌ، عبر نضال الشعوب. وتواصل الشعوب الأصيلة النضال في أجزاء كثيرة من العالم. وتناضل النساء في كل مدينة في وطننا. وعليه فإنني أوجه التحية لنضال المرأة الكردية ".

(ك)

ANHA